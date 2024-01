Intelligenza Artificiale, con la rivoluzionaria norma ISO cambierà tutto per le aziende

La recente pubblicazione della norma tecnica ISO/IEC 42001:2023 rappresenta un passo fondamentale nella regolamentazione e nella gestione responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale (AI) all’interno delle organizzazioni. Questa norma stabilisce i requisiti e fornisce linee guida per implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione dell’AI, indipendentemente dalle dimensioni o dal settore di un’organizzazione.

Intelligenza Artificiale: gli obiettivi

L’obiettivo principale della ISO/IEC 42001:2023 è assistere le organizzazioni nello sviluppo o nell’utilizzo di sistemi AI in modo responsabile, soddisfacendo contemporaneamente le normative applicabili, gli obblighi verso le parti interessate e le loro aspettative. L’accento è posto sull’uso etico dell’AI e sulla conformità alle normative, inclusi gli obblighi di trasparenza e di responsabilità.

La norma è strutturata per integrarsi nelle organizzazioni senza richiedere l’implementazione di altri sistemi di gestione come prerequisito. La comprensione della norma passa attraverso la familiarità con i termini definiti nella ISO/IEC 22989:2022 “Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology”. La norma incorpora un approccio sistematico che affronta sfide cruciali come la protezione dei dati personali, i pregiudizi e l’etica, richiedendo un miglioramento continuo dei processi decisionali e delle responsabilità legate ai sistemi AI.

Tra le caratteristiche salienti dello standard ci sono:

Gestione del Rischio: Identificazione di minacce, vulnerabilità e potenziali agenti di minaccia per implementare misure efficaci all’interno di un quadro di governance. Approccio Sistematico: La norma propone un approccio strutturato per affrontare questioni critiche come la trasparenza e la responsabilità. Sistema di Gestione Scalabile e Integrabile: La struttura armonizzata dello standard consente l’integrazione con sistemi di gestione della sicurezza informatica e dei dati personali. Coordinamento della Governance Aziendale: La norma aiuta a coordinare i complessi requisiti di governance dell’AI, specialmente per organizzazioni che operano in più mercati con normative specifiche.

Gli allegati della norma forniscono ulteriori indicazioni e strumenti per la sua applicazione. L’Annex A include i controlli per gestire i rischi, mentre gli allegati B e C offrono linee guida per l’applicazione di questi controlli e potenziali obiettivi organizzativi. L’Annex D esplora gli ambiti e i settori di applicazione di un sistema di gestione AI (AIMS).

L’aspetto critico di questo standard è la necessità di una revisione costante del contesto basato sull’analisi dei rischi e sull’implementazione dei controlli, date l’innovazione tecnologica in rapido sviluppo, le componenti di machine learning e la vasta gamma di applicazioni dell’AI.