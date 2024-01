Futuro della VR: arriva lo SNAPDRAGON XR2+ GEN2

La realtà virtuale è da sempre un ramo della tecnologia molto discusso che sta muovendo piccoli passi costanti ma timidi, tantissime aziende stanno cercando di muoversi verso questa direzione ma i limiti sono ancora evidenti e vanno superati.

In questa realtà abbiamo visto l’arrivo anche di Qualcomm, che lo scorso settembre ha presentato al mondo il suo Snapdragon AR1+Gen1, il quale però a quanto pare in concomitanza del CES 2024 di Las Vegas lascerà posto al fratello maggiore Snapdragon XR2+ Gen2 pensato per la VR e la MR.

Specifiche migliorate

In termini tecnici il miglioramento rispetto alla generazione precedente è evidente, infatti XR2+ Gen2 supporta una riproduzione video fino alla risoluzione 4,3K per occhio, a differenza di XR2 che si fermava a 3K, il chip riesce a gestire fino a 12 fotocamere contemporaneamente, contro le 10 della controparte precedente, pareggiando di fatto quello che riesce a fare il visore di Apple.

Rispetto allo Snapdragon XR2 Gen2, il nuovo SoC dovrebbe vantare una CPU migliorata del 20% e una GPU con prestazioni incrementate del 15%, arrivando a gestire contenuti ad una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz, il tutto su un chiplet con area ridotta per ridurre le dimensioni dei visori VR.

Al momento però non sono stati annunciati visori con il nuovo chip di Qualcomm a bordo, probabilmente non ne sono stati ancora prodotti, dunque dovremo attendere per vederlo all’opera, al CES si parlerà solo del chip che verrà montato a bordo, per un prototipo servirà attendere ancora un po’ e non sappiamo definire quanto con precisione.