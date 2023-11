Non molte settimane fa c’è stato il riel del Snapdragon 8 Gen 3. In questa occasione la Qualcomm ha dato delucidazioni anche sullo Snapdragon 7 Gen 3, il nuovissimo soc ideato per gli smartphone di fascia media e che sarà utilizzato nei dispositivi Honor e vivo, oltre che in altri produttori che verranno stabiliti alla fine del mese.

Il processore all’interno di questi smartphone porterà un’intelligenza artificiale generativa molto simile al conosciuto ChatGPT, finalmente anche su device che non costano troppo. All’interno del suo comunicato la Qualcomm ha spiegato che le componenti di tale progresso offriranno nuove performance disponibili a tutto campo per accedere direttamente all’intelligenza artificiale tramite il dispositivo. Questo cambiamento dovrebbe riguardare miglioramenti significativi sia per le applicazioni che sfruttavano le IA che per i benchmark pubblicizzati. Questi ìmostrano che il soc impiegherà circa un secondo per realizzare delle immagini partendo soltanto da un prompt testuale.

La CPU dello Snapdragon 7 Gen 3

Lo Snapdragon 7 Gen 3 si basa sulla CPU Kyro, che la società utilizza da parecchio tempo il gip dei dispositivi mobili di fascia alta. Acquisto si va ad unire unità di elaborazione neurale incapace di gestire l’attività dell’intelligenza artificiale. Passando alle performance, la Qualcomm ha parlato di una crescita della velocità pari al 15% rispetto alla generazione due Questo grazie ad un’efficienza energetica migliorata del 20%.

Questo andrà a supportare anche la ricarica rapida e sarà in grado di offrire tempi di scaricamento dai 50% al 100% in soli 5 minuti. All’interno del comunicato però il produttore ha fatto riferimento, come accennato, ad una maggiore efficienza energetica. Si è anche parlato di un aumento del 50% delle prestazioni complessive del CPU. Tutte queste modifiche andranno a rendere i dispositivi sul quale esso sarà aggiunto saranno molto punti performanti nelle proprie azioni.