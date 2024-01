TP-Link, un’azienda leader nel settore delle soluzioni per la connettività e la smart home, presenta le ultime innovazioni della gamma di dispositivi Tapo dedicati alla smart home al CES 2024 di Las Vegas. Questo ecosistema è stato progettato per integrarsi perfettamente nella vita quotidiana, offrendo comfort, sicurezza ed efficienza energetica.

TP-Link per una casa più intelligente e sicura

Tapo: il Cuore della Smart Home

Tapo offre una vasta gamma di dispositivi smart per sicurezza, pulizia, illuminazione e altro ancora. Al centro di questo ecosistema si trova la Smart HomeBase Tapo H500, un dispositivo di controllo centralizzato compatibile con i protocolli Matter e ONVIF. Svolge la funzione di centro di controllo e di storage, oltre a essere l’hub di connettività per l’intero sistema.

ColorPro™: Innovazione nella Visione Notturna

Tapo rivela al CES 2024 la tecnologia rivoluzionaria ColorProTM Night Vision. Questa tecnologia offre un’esperienza di visione senza precedenti in condizioni di illuminazione estremamente scarsa, eliminando la necessità di illuminazione bianca o infrarossi. La riproduzione fedele a colori, con elevata saturazione e basso rumore, cattura soggetti in movimento con precisione e nitidezza, senza effetti di blur motion.

Tapo Security System: La Soluzione di Sicurezza Totale

TP-Link presenta Tapo Security System, una soluzione completa per soddisfare tutte le esigenze di sicurezza, dai luoghi esterni ai garage e agli interni. Prodotti come Tapo C428 KIT e Tapo C620 KIT offrono funzionalità avanzate come ColorProTM Night Vision e 2K QHD Live View, assicurando un monitoraggio costante grazie a un pannello solare per un’alimentazione ininterrotta.

Tapo, un nuovo livello smart di sicurezza

Campanelli e Serrature Intelligenti

L’ecosistema Tapo include campanelli e serrature intelligenti. Il Smart Wi-Fi Video Door Lock Tapo DL130 offre sette metodi di sblocco, inclusi il riconoscimento delle impronte digitali e l’app Tapo, con videocitofono 2K integrato per massima sicurezza e praticità. La Video Doorbell Camera Tapo D235 e la Video Doorbell Camera Kit Tapo D230S1 offrono risoluzioni 2K, visione notturna a colori e rilevamento intelligente.

Robot Aspirapolvere per una Casa Pulita

I robot aspirapolvere Tapo, come il Tapo RV30 Plus e il Tapo RV20 Plus, offrono tecnologia di navigazione avanzata, potenza di aspirazione elevata e funzionalità di spazzamento, lavaggio e svuotamento automatico del contenitore della polvere.

Illuminazione su Misura con Tapo

La lampadina Smart Wi-Fi Tapo L535E e la striscia LED multicolor Smart Wi-Fi Tapo L930-5 consentono di personalizzare luminosità, temperatura e colore, offrendo milioni di tonalità tra cui scegliere. Certificati Matter, questi prodotti si integrano facilmente con altri dispositivi smart home.

Benessere e connettività nell’abitazione del futuro

Risparmio Energetico con Tapo

L’ecosistema Tapo offre prodotti certificati Matter come la presa Mini Smart Wi-Fi Tapo P125M e il Mini Smart Wi-Fi Plug Tapo P110, che monitora il consumo energetico per un uso più efficiente ed ecologico dell’elettricità.

Automazione con Sensori Intelligenti

Tapo presenta sensori intelligenti come il sensore di movimento Tapo T100 e il sensore di contatto Tapo T110, progettati per rivoluzionare la protezione e il monitoraggio delle abitazioni.

Benessere Ambientale con Tapo

Il sensore di temperatura e umidità Tapo T315 rileva in tempo reale la temperatura e l’umidità, contribuendo al controllo dell’ambiente domestico e al mantenimento di spazi confortevoli. L’abbinamento con prese smart e altri dispositivi consente di personalizzare ulteriormente l’ambiente.

Automazione domotica: il futuro della casa connessa

TP-Link ha impresso un nuovo standard nel mondo della smart home con le sue innovazioni presentate al CES 2024. La tecnologia avanzata, la sicurezza completa, la pulizia automatizzata e l’illuminazione personalizzata dimostrano l’impegno dell’azienda nel rendere la vita domestica più intelligente, sicura ed efficiente. Con soluzioni all’avanguardia e una forte attenzione al risparmio energetico, TP-Link continua a guidare il settore della smart home.