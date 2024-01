Recenti sviluppi nell’app di messaggistica WhatsApp indicano un cambiamento significativo nella politica di backup delle chat su Google Drive. La funzionalità di backup illimitato, ampiamente apprezzata fino ad ora dagli utenti Android, sembra essere giunta al termine. Il nuovo aggiornamento contente tale modifica ufficiale segue l’annuncio di Google dello scorso novembre, in cui si prevedeva la fine di tale opzione.

Cosa cambia per gli utenti WhatsApp?

I backup delle chat WhatsApp su Google Drive, come anticipato, non beneficeranno più dell’illimitatezza. Questo significa che questi saranno ora soggetti ai limiti di spazio di dipendente dallo spazio di archiviazione del singolo utente. I backup, quindi, non saranno più esclusi dai limiti di spazio di archiviazione e consumeranno i GB disponibili.

Gli utenti WhatsApp saranno avvisati 30 giorni prima che tali modifiche diventino operative. Questo metodo di notifica dona il tempo di valutare le proprie esigenze di spazio di archiviazione e apportare eventuali aggiustamenti. Gli utenti che utilizzano le versioni beta di WhatsApp hanno già ricevuto avvisi di questa modifica. Tuttavia, la sua implementazione totale è ancora graduale. Per coloro che utilizzano il piano gratuito di Google Drive con 15 GB di spazio condiviso, inclusi anche Google Foto, sarà importante monitorare attentamente l’utilizzo dello spazio. Gli utenti potrebbero dover fare delle scelte, come eseguire backup meno frequenti o escludere foto e video dai backup per risparmiare spazio.

Quali sono le soluzioni per ovviare il prolema?

Come prima cosa gli utenti possono optare per backup più mirati, evitando di includere foto e video, che spesso costituiscono la maggior parte dello spazio utilizzato. Altra soluzione potrebbe effettuare il backup manuale, selezionando soltanto i contenuti che si reputano importanti. WhatsApp offre anche la funzione di trasferimento diretto, permettendo agli utenti di spostare chat e contenuti multimediali tra dispositivi collegati alla stessa rete Wi-Fi.

La fine dei backup illimitati di WhatsApp su Google Drive segna un cambiamento significativo nell’esperienza degli utenti Android. È essenziale che gli utenti si preparino a questi cambiamenti, valutino le proprie esigenze di spazio di archiviazione e adottino strategie adeguate per gestire questa transizione. Mentre WhatsApp continua a evolversi, gli utenti possono aspettarsi ulteriori aggiornamenti e adattamenti nel corso del tempo.