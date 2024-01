TIM adesso DOMINA con le sue Power da ben 150 GIGA al mese

Gli unici modi per riuscire a liberarsi dal proprio gestore sono sempre gli stessi: non essere soddisfatti e allo stesso tempo trovare qualcosa di meglio. TIM ad esempio è uno di quelli che ha visto scappare via tanti utenti negli ultimi anni, recuperandone però altrettanti.

Il merito è sicuramente del blasone che il gestore detiene, frutto del grande lavoro e del grande impegno profuso. Adesso però è tempo di ricominciare alla grande, cercando di lottare nel migliore dei modi con i gestori virtuali che hanno dei prezzi molto bassi. Oltre a questa nuova rivalità, quella che non sembra essersi assopita e quella con Vodafone; entrambi i gestori si sfideranno anche questa volta con nuove opportunità a costi molto bassi.

TIM: le nuove offerte sono ancora disponibili, ecco cosa offrono le Power

Non ci sono dubbi sul fatto che gli altri gestori non possano fare nulla per contrastare un gestore forte come TIM. Il celebre provider italiano è stato in grado di mettere a ferro e fuoco il panorama della telefonia mobile, rendendolo ormai assoggettato al suo nome. Questo dominio dura in effetti da diversi anni a questa parte, anche se ci sono state molte battute d’arresto dovute all’arrivo dei gestori virtuali e di Iliad.

Ora però TIM è tornata sul sentiero di guerra e vuole dimostrare tanto. Le sue due offerte, ovvero la Power Iron e la Supreme Web Easy, offrono minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La prima offre 100 giga, mentre la seconda 150. I prezzi rispettivamente sono di 6,99 € al mese e 7,99 € al mese.