In Giappone, esiste una famosa quanto antica la credenza popolare chiamata Ketsueki–gata. Secondo il Ketsueki-gata esiste un collegamento naturale tra il gruppo sanguigno di una persona e i suoi tratti di personalità. Nonostante la mancanza di basi scientifiche, questa credenza ha radici profonde nella cultura giapponese, simile alla popolarità dell’astrologia in altre parti del mondo. Come è noto infatti, seppur anche l’astrologia non abbia specifiche fondamenta scientifiche, viene comunque molto seguita e apprezzata. Tanto è vero che esistono dei veri e propri studiosi considerati professionisti della materia.

Giappone e Ketsueki-gata: Le differenze tra i vari gruppi sanguigni

Per il Ketsueki-gata, ogni gruppo sanguigno è associato a tratti specifici di personalità. Nello specificoin base a queste credenze :

Il gruppo A è considerato caldo e compassionevole, ma anche ossessivo e testardo.

Il gruppo B è visto come forte ed empatico, ma anche egoista e erratico.

Il gruppo AB è considerato razionale e adattabile, ma anche inaffidabile e critico.

Il gruppo O è percepito come fiducioso e determinato, ma anche competitivo e incline al lavoro eccessivo.

Le origini di questa credenza risalgono al XX secolo, quando il dottor Kimata Hara collegò gruppi sanguigni e personalità. Nonostante la mancanza di fondamento scientifico, il Ketsueki-gata è diventato popolare in Giappone e nel mondo. Spesso utilizzato in guide romantiche e aziendali, si propone di spiegare la compatibilità tra i vari gruppi sanguigni nella vita quotidiana, anche se la sua validità è discutibile dal punto di vista scientifico. E voi cosa ne pensate di tutto questo, vi ritrovate nelle descrizioni relative al vostro gruppo sanguigno?