WindTre è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, risultato dalla fusione tra Wind e 3 Italia. La compagnia offre una vasta gamma di servizi, compresi quelli di telefonia mobile, fissa, internet e televisione. Con una rete solida e una presenza diffusa in tutto il paese, WindTre si distingue per fornire connettività affidabile e servizi innovativi.

Di recente l’operatore ha introdotto una nuova offerta in collaborazione con Motorola, che prevede l’acquisto del nuovo modello Motorola RAZR 40 ULTRA insieme ad una super promo innovativa e vantaggiosa per i suoi clienti.

WindTre e Motorola RAZR 40 ULTRA: tutti i dettagli

Il nuovo Motorola RAZR 40 ULTRA con l’offerta Protect Unlimited 5G di WindTre promette un’esperienza di comunicazione avanzata e completa. L’offerta comprende:

Protezione furto;

GIGA e minuti illimitati;

illimitati; 200 SMS:

200 minuti verso l’estero.

Tutto arricchito da un servizio di Call Center senza attese. Il canone mensile parte da soli 9,99 euro.

Il Motorola RAZR 40 ULTRA presenta un design iconico flip, con un ampio display esterno multifunzione da 3.6″. Questo consente l’accesso rapido alle informazioni senza dover aprire completamente lo smartphone. Una volta aperto, rivela uno schermo pOLED da 6,9″ per un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Il dispositivo si distingue anche per la sua fotocamera selfie da 32MP con la modalità Flex View, che consente di posizionare lo smartphone in diverse angolazioni per ottenere scatti creativi da ogni prospettiva. La potenza è fornita dal processore Snapdragon 8+ Gen 1, garantendo prestazioni al top.

Il design del telefono si caratterizza per l’iconico colore Pantone Viva Magenta del 2023, per i materiali premium e la pelle vegana. La batteria da 3800mAh offre un’intera giornata di utilizzo, con la possibilità di ricarica rapida TurboPower™ da 30W o senza fili.