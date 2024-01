WhatsApp, FAI LA SPIA e scopri i movimenti del tuo partner così

Tutti ricorderanno con grande nostalgia il periodo in cui era possibile spiare le persone su WhatsApp, cosa che oggi non si può fare più. A quanto pare esiste ancora un metodo per poterlo fare, ma bisogna ricorrere ad un’applicazione di terze parti ben precisa. Ovviamente precisiamo che il metodo in questione è totalmente gratuito e soprattutto legale al 100%.

Qualcuno magari ne avrà già sentito parlare, ma se non siete in quella cerchia, fareste meglio ad informarvi con il prossimo paragrafo.

WhatsApp: l’applicazione per spiare le persone è ancora disponibile sul web

I tempi sono cambiati e WhatsApp non permette agli utenti di trasgredire con le regole come invece accadeva a un tempo. Spiare le conversazioni di altre persone è sicuramente un reato ed è per questo che WhatsApp ha combattuto per anni. La celebre applicazioni di messaggistica infatti è riuscita a sorprendere i suoi utenti, combattendo il fenomeno dello spionaggio e annientandolo. Ad oggi non esistono più applicazioni di terze parti che possono ficcare il naso nelle conversazioni delle altre persone, ma c’è un’applicazione che sembra ricordarle.

Se non avete mai sentito parlare di un’applicazione che si chiama Whats Tracker, ecco come funziona. Dovete solo scaricarla sul telefono tramite Internet e impostare dei numeri da seguire durante la giornata. Tutte le volte che questi si connetteranno o usciranno dalla chat, riceverete una notifica, con un report completo alla fine della giornata. Almeno per il momento l’applicazione è sia gratuita che legale, per cui di problemi non ce ne saranno in alcun modo.