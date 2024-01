In un momento storico in cui effettivamente tutto è digitale, gli utenti si ritrovano sempre più spesso a necessitare di uno schermo di grandi dimensioni, ad esempio per trasmettere contenuti o visualizzare presentazioni di vario genere. Per questo motivo può sicuramente tornare utile un monitor portatile da 15,6 pollici, ancora meglio se è fortemente scontato su Amazon.

Prodotto da Arzopa, un’azienda cinese che si occupa di dispositivi di questo tipo, il monitor oggetto del nostro articolo ha 15,6 pollici di diagonale, è un IPS LCD con risoluzione massima in FullHD (a 1920 x 1080 pixel), con copertura al 100% della gamma cromatica sRGB, e la possibilità di collegare fisicamente un qualsiasi trasmettitore, data la presenza di una porta HDMI.

Monitor portatile da 15,6 pollici: in offerta su Amazon solo oggi

Il monitor portatile di cui stiamo effettivamente parlando nell’articolo è fortemente scontato su Amazon, infatti gli utenti lo possono indubbiamente avere con un esborso finale di tutto rispetto: soli 99 euro, contro il prezzo mediano di 160 euro, così da approfittare di un risparmio del 38% ulteriore.

La connettività fisica del prodotto è comunque abbastanza fornita, parliamo di due porte USB-C, utili per collegare device di vario genere, mantenendo allo stesso modo dimensioni e peso contenuti: è spesso solamente 0,8 centimetri e pesa all’incirca 800 grammi. Gli utenti interessati all’acquisto, devono inoltre ricordare che la spedizione viene gestita da Amazon, è molto rapida, ed è presente comunque la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che va così a coprire tutti i difetti (eventuali) di fabbrica.