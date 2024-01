Il ferro da stiro è uno strumento essenziale per milioni di famiglie in tutto il mondo, sopratutto per coloro che decidono di non affidarsi ad una stireria o ad una persona che si occupi a tutti gli effetti della stiratura del vestiario. Indubbiamente sul mercato si trovano innumerevoli modelli molto differenti tra loro, ma per gli utenti che sono alla ricerca del massimo risparmio, è bene sapere che esistono anche soluzioni decisamente economiche, come nel caso del prodotto di Braun.

Il modello di cui oggi vi vogliamo parlare è il Braun TexStyle 1 SI 1019, un ferro da stiro a vapore che non presenta particolarità uniche atte a differenziarlo dalla massa, ha un rivestimento antiaderente sulla superficie posteriore, in modalità Turbo emette 25 grammi di vapore al minuto, ed il serbatoio ha una capacità complessiva di 220ml. Il prodotto può raggiungere una potenza massima di 1900W.

Ferro da stiro a vapore, costa davvero poco su Amazon

Oggi acquistare un ferro da stiro, nel caso in cui non si abbiano particolari pretese in termini di funzionalità o di prestazioni generali, è decisamente più semplice di quanto immaginiate. Il prodotto elencato nel nostro articolo può essere pagato solamente 19 euro, grazie alle ultime offerte di Amazon.

Al momento attuale l’unica colorazione disponibile è quella mostrata, quindi quasi interamente bianca con inserti rossi/arancioni, nel caso in cui si fosse alla ricerca di un nuovo modello, ricordiamo essere disponibile la variante da 130 g/min, a 10 euro circa in più.