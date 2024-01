Gli auricolari Oppo più richiesti dal pubblico sono senza dubbio gli Oppo Enco Buds 2, soluzioni molto economiche, se pensate che ad oggi costano meno di 30 euro, ma ugualmente capaci di garantire buone prestazioni generali, senza richiedere un esborso particolarmente elevato.

Gli utenti che oggi decidono di avvicinarsi al suddetto prodotto, devono prima di tutto sapere che sul mercato sono disponibili due colorazioni differenti, ma al momento attuale solamente quella con rivestimento in nero (e finitura celeste all’interno), risulta essere disponibile a prezzo scontato. A prescindere da ciò, gli auricolari sono perfettamente compatibili con qualsiasi smartphone in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.2, e presentano la cancellazione rumore in chiamata (che comunque è diversa dalla classica ANC).

Auricolari Oppo, ecco quanto costano su Amazon

Le Oppo Enco Buds 2 sono a conti fatti le migliori cuffiette per rapporto qualità/prezzo, oggi gli utenti le possono acquistare con un esborso tutt’altro che elevato, infatti la richiesta di Amazon è di soli 24,99 euro, sempre con la solita garanzia legale della durata di 2 anni dalla data di ricezione del prodotto.

Il sistema di controllo è completamente touch, e si concentra sulla parte esterna della cuffietta, l’audio è di buona qualità, con bassi sufficientemente corposi (entro i limiti tecnici del prodotto stesso), sono cuffiette in-ear che ricordano comunque i dispositivi di casa Apple, che presentano ugualmente una buona ergonomia, atta a facilitare l’utilizzo per lungo periodo da parte del consumatore finale.