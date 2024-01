Dal Brasile arrivano nuovi leak riguardanti il tanto atteso Samsung Galaxy S24 Ultra, rivelando anticipazioni interessanti su quello che sembra essere il prossimo gioiello della casa sudcoreana. In vari negozi di elettronica fisica, sono comparsi poster e grafiche promozionali che mettono in luce il design raffinato e il focus sull’intelligenza artificiale del dispositivo, contraddistinto dal marchio Galaxy AI, o “IA” (Inteligência Artificial in portoghese).

Le immagini trapelate mostrano la presunta variante grigio titanio, sottolineando che non si tratta solo di un colore, ma del materiale effettivo utilizzato per la scocca del dispositivo. La S Pen, elemento distintivo della serie Galaxy Note, è visibile appoggiata sul retro del telefono, anche se indiscrezioni precedenti suggeriscono che ci sarà uno scomparto dedicato per riporla all’interno del dispositivo, presumibilmente accessibile dal bordo inferiore, anche se non visibile nelle immagini trapelate.

Esploriamo le funzionalità integrate nel Galaxy S24 Ultra

Riguardo all’iniziativa Galaxy AI, sembra che Samsung stia puntando su una serie di funzioni mirate a consentire agli utenti di generare contenuti e ottenere nuove informazioni. Si tratterebbe essenzialmente di una raccolta di servizi emergenti, come generatori di immagini e chatbot. Le speculazioni indicano che Galaxy AI, disponibile su tutti e tre i modelli di Galaxy S24, potrebbe offrire funzionalità come la generazione di traduzioni in tempo reale durante le chiamate vocali, la creazione di sfondi e effetti meteo per il lock screen, riassunti automatici delle note nell’app ufficiale Samsung, trascrizioni testuali di video/audio chat di gruppo fino a 10 partecipanti con riconoscimento delle voci, e la generazione di immagini riempitive.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe presentare un display AMOLED LTPO da 6,8″ con risoluzione WQHD+, alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Le opzioni di RAM includono versioni da 8 o 12 GB, mentre l’interfaccia utente sarà basata su One UI 6.1 su Android 14. La presenza di Galaxy AI, basato su Samsung Gauss, sottolinea l’impegno dell’azienda nel portare l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza utente.

Per quanto riguarda la fotocamera, il dispositivo dovrebbe offrire un comparto fotografico avanzato, tra cui una fotocamera principale da 200 MP, teleobiettivi zoom da 3x e 5x, e un’ultra grandangolare da 12 MP. La resistenza all’acqua è garantita con la certificazione IP68, mentre la batteria da 5.000 mAh può contare su una ricarica rapida da 45 watt.

Una rivoluzione funzionale per l’utente avanzato

Il Samsung Galaxy S24 Ultra promette di essere un concentrato di tecnologia e innovazione, con un design accattivante e funzionalità avanzate. L’integrazione dell’intelligenza artificiale attraverso Galaxy AI conferma l’impegno dell’azienda nel fornire un’esperienza utente sempre più smart e personalizzata. Nonostante le informazioni trapelate offrano solo un’anteprima, è evidente che Samsung stia mirando a consolidare la sua posizione di leader nel settore degli smartphone di fascia alta. Resta da vedere come il mercato accoglierà questa nuova proposta e quali saranno gli effetti sulla concorrenza nel panorama sempre più competitivo della tecnologia mobile.