Il 2023 è giunto al termine, permettendo così di stilare la classifica delle 10 auto più vendute nell’anno appena concluso. Il podio è stato dominato dalla leggendaria Fiat Panda, che ha fatto il vuoto dietro di sé. L’analisi della Top 10 rivela una chiara tendenza degli italiani a orientarsi verso auto principalmente a basso costo e dalle dimensioni contenute.

Fiat Panda e le altre, versatilità e stile tra le scelte accessibili

Al secondo posto delle vendite si è posizionata la Dacia Sandero, la più economica della lista, con un prezzo base di circa 10.700 euro. In contrasto, la Volkswagen T-Roc si è distinta come la più costosa, con un prezzo d’attacco di circa 29.000 euro. Nel mezzo di questa scala finanziaria troviamo la Fiat Panda e la Lancia Ypsilon, vendute rispettivamente a 14.500 e 16.000 euro, anche se la Fiat Panda beneficerà di un’offerta promozionale dal primo gennaio 2024 grazie al Bonus Tricolore, che la renderà accessibile a meno di 10.000 euro.

Altri modelli low cost presenti nella Top 10 includono la Fiat 500, la Dacia Duster e la Citroen C3 (vecchio modello), mentre solo altre tre auto oltre alla T-Roc superano i 20.000 euro nelle classifiche di vendita: la Toyota Yaris Cross (circa 27.000 euro), la Renault Captur a quota 21.300 euro e la Ford Puma a 26.200 euro.

Calcolando la media dei prezzi delle dieci auto più vendute in Italia nel 2023, si ottiene una cifra di 19.477 euro. Benché non sia un riferimento assoluto, questo dato assume rilevanza considerando gli elevati volumi di vendita delle vetture in questione. In media, gli italiani hanno quindi speso circa 20.000 euro per l’acquisto di un’auto nel corso dell’anno.

Come il mercato si adatta alla domanda dei consumatori

Questa cifra sembra essere diventata un punto di riferimento cruciale anche per le case automobilistiche nel contesto delle auto elettriche. Ad esempio, la prossima Renault Twingo, prevista per il 2026, avrà un prezzo d’attacco attorno ai 20.000 euro, una cifra che dovrebbe essere mantenuta anche per la Fiat Panda in uscita questa estate. Anche la Citroen e-C3 dovrebbe presentare una versione con una batteria meno capiente e un prezzo di circa 20.000 euro.

In definitiva, questa fascia di prezzo potrebbe rappresentare la chiave per sfatare il mito che le auto elettriche costano troppo. Con le case automobilistiche che si dirigono verso questa cifra accessibile, potremmo essere sull’orlo di assistere a un cambiamento significativo nelle percezioni e nelle adozioni delle auto elettriche da parte dei consumatori.