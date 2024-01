Google ha dichiarato di aver rimosso dal Play Store 13 applicazioni Android identificate come dannose dal team di ricerca McAfee Mobile, a causa dell’infezione del malware Xamalicious. Le applicazioni coinvolte includono strumenti come “Auto Click Repeater,” “Sound Volume Extender,” e “Step Keeper: Easy Pedometer.”

Xamalicious è una backdoor Android basata sulla piattaforma open source Xamarin. Questo malware utilizza tattiche di social engineering per ottenere privilegi elevati, consentendo al dispositivo di comunicare con un server in modo discreto. Successivamente, il server scarica un secondo payload capace di prendere il controllo completo del dispositivo, eseguendo azioni senza il consenso dell’utente, come il clic su annunci pubblicitari o l’installazione di nuove applicazioni.

Google consigliando agli utenti di eliminare immediatamente queste 13 applicazioni

Google ha prontamente rimosso le app incriminate dal Play Store, ma agli utenti che le hanno installate si raccomanda vivamente di eliminarle immediatamente. Infatti, moltissimi ricercatori hanno già lanciato segnalazioni e allarmi online sulla ricomparsa del malware Chameleon su Android. Evidenziando la costante necessità di attenzione e sicurezza nell’ecosistema delle applicazioni mobili.

Le app coinvolte sono:

Essential Horoscope for Android;

3D Skin Editor for PE Minecraft;

Logo Maker Pro;

Auto Click Repeater;

Count Easy Calorie Calculator;

Sound Volume Extender;

LetterLink;

Numerology: Personal Horoscope & Number predictions;

Step Keeper: Easy Pedometer;

Track Your Sleep;

Sound Volume Booster;

Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot;

Universal Calculator.

Fate sempre molta attenzione a ciò che decidete di scaricare ed installare sui vostri dispositivi, in quanto la sicurezza online non è mai troppa. E un dettagliato controllo può davvero fare la differenza e salvarvi da situazioni spiacevoli.