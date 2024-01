Il principale mezzo di comunicazione da tempo è ormai WhatsApp, leader nel mondo della messaggistica istantanea. Proprio per questo motivo è fondamentale conservare tutte le conversazioni indipendentemente dal fatto che siano importanti o meno.

Proprio per questo motivo è importantissimo affidarsi ad un backup, così da salvare tutto. Allo stesso tempo bisogna ricordare che c’è un cambiamento pronto ad arrivare in questo 2024, che almeno per il momento riguarda solo i possessori di uno smartphone Android. Durante i prossimi mesi infatti dovrebbe arrivare un aggiornamento che porrà fine alla possibilità di avere un backup illimitato e completamente gratuito.

WhatsApp, adesso gli utenti Android non possono fare più il loro backup liberamente

Tante persone hanno già ricevuto un messaggio di avviso mentre altre dovranno ancora attendere un po’: “La modifica sarà introdotta gradualmente per gli utenti beta a partire da dicembre 2023 e successivamente estesa a tutti gli utenti di WhatsApp su piattaforma Android nella prima metà del 2024. Ti invieremo una notifica anticipata di 30 giorni per informarti sulla prossima modifica.”

Dovrebbe essere tutto chiaro con questa comunicazione ma nel caso in cui non lo fosse, ve lo spieghiamo noi.

WhatsApp non consentirà più di effettuare in maniera illimitata il backup su Google Drive. Lo spazio per conservare le chat occuperà infatti una parte dei giga a disposizione, che in genere sono 15. Questi sono gratuiti per gli utenti che hanno un account di Google ma possono essere estesi pagando, operazione che molto probabilmente si renderà necessaria per la maggior parte degli utenti che hanno l’app.