TIM ha trovato il modo per battere ILIAD, ecco le offerte POWER

Oggi la situazione di TIM purtroppo è diversa visto che sono cambiate tantissime cose, soprattutto per quanto riguarda prezzi e contenuti. I gestori virtuali sono il principale pericolo per provider proprio come TIM, siccome dispongono di offerte vantaggiose per prezzi che non cambiano mai.

A tal proposito, ecco che ritorna il duello più eccitante, ovvero quello dopo le feste natalizie. TIM ha deciso di lanciare di nuovo le sue migliori offerte per contrastare i grandi gestori virtuali e soprattutto Iliad, provider MNO che domina senza problemi da tempo.

TIM, le nuove offerte Power hanno tutto al loro interno: ecco il prezzo

Non è stato difficile per TIM mettere a pensare i suoi vecchi clienti: sono in molti a valutare ad un ritorno ritorno. Non ci sono infatti troppi dubbi sul fatto che le due offerte attualmente disponibili siano un grande vantaggio per avere una rete nettamente superiore a quella di gestori virtuali e un provider altisonante.

Una precisazione è sicuramente d’obbligo: solo gli utenti che attualmente hanno Iliad o un gestore virtuale, possono optare per le Power.

Riguardo alle due offerte in questione, sembrano molto simili tra loro ma si differenziano per contenuti e prezzi. La prima, ovvero la Power Iron, garantisce minuti senza senza limiti per telefonare, messaggi senza limiti da inviare a chiunque e 100 giga per la navigazione in Internet in 4G.

La seconda offerta sembra praticamente uguale, avendo a disposizione minuti ed SMS senza limiti verso chiunque, ma in questo caso ci sono 150 giga in 4G. Riguardo ai prezzi, la prima offerta costa 6,99 €, mentre la seconda 7,99 €.

Il grande regalo che riguarderà tutti gli utenti che sottoscriveranno una delle due soluzioni, sarà un mese intero gratis. Il primo pagamento arriverà dal secondo in poi.