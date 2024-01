WhatsApp, i TRE trucchi SEGRETISSIMI da imparare ora

WhatsApp ogni giorno mette in grande difficoltà la concorrenza visto che riveste il ruolo di applicazione di messaggistica migliore in assoluto. Non è per nulla in dubbio la sua potenza, soprattutto nell’ultimo anno che è stato forse il più prolifico dal punto di vista degli aggiornamenti.

WhatsApp infatti ha riportato un gran numero di update che sono stati in grado di rimettere in gioco tutto. Gli utenti credevano infatti che Telegram potesse prendere improvvisamente il sopravvento, battendo nettamente l’applicazione colorata di verde proprio per quanto riguarda il numero di funzionalità. Quello che però molte persone non sanno è che esistono alcune funzionalità assolutamente interessanti che arrivano da applicazioni di terze parti. Gli amanti della privacy ad esempio potranno approfittarne, così come coloro che amano infrangerla.

WhatsApp: ecco le tre applicazioni che dovete assolutamente prendere in esame

La prima applicazione che molte persone già conoscono e che stanno utilizzando da diversi mesi a questa parte si chiama Whats Tracker. Questa consente di poter spiare i movimenti delle persone tramite WhatsApp, ma con una piattaforma di terze parti. Basta scaricare l’apk dal web e selezionare i numeri che si ha intenzione di monitorare. Arriverà una notifica quando entreranno e usciranno da WhatsApp.

L’altra applicazione che può essere scaricata si chiama Unseen e consente di passare inosservati. Potrete leggere tutto quello che vi arriva senza entrare su WhatsApp. L’ultimo accesso resterà inalterato e non risulterete mai online.

L’altra app si chiama WAMR e permette di recuperare i messaggi cancellati di proposito prima che voi possiate leggerli. Ovviamente per far sì che funzioni, dovete assolutamente installarla prima che avvenga il fatto.