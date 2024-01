Ogni giorno è quello buono per capire quale rete Internet avere in casa, anche grazie al fatto che cambiare gestore è diventato semplicissimo. Rispetto ad anni fa questo procedimento risulta molto più snellito ed è tale motivazione a portare le persone a valutare qualsiasi cosa. Tramite queste considerazioni si è fatto spazio il colosso Sky WiFi, che ad oggi risulta uno dei servizi migliori per la connettività di rete.

Ultimamente è arrivata una grande certificazione per l’azienda, in quanto Sky WiFi ha ricevuto il riconoscimento di rete fissa più stabile in Italia. Il famoso servizio appartenente alla pay TV si è posizionato infatti primo all’interno della categoria cosiddetta “Consistency”, utile per certificare proprio la stabilità della velocità di rete Internet, aspetto fondamentale per avere un’ottima qualità.

Sky WiFi domina: arriva un gran riconoscimento, è la rete più stabile in Italia

A pubblicare la nuova indagine sul sito ufficiale è stata l’azienda Ookla che da sempre si occupa di certificare la velocità delle reti. È emerso questa volta che Sky WiFi si è posizionata prima in termini di velocità, essendo l’unico operatore italiano al momento con uno Speed Score che ha superato i 100 punti, con ben 105,41 per la precisione. Direttamente dietro con un punteggio di 97,47 c’è Vodafone, mentre al terzo posto ecco Fastweb con 93,04.

Potrebbe trattarsi dell’inizio di un dominio contrastato, quello che potrebbe vedere Sky in cima alle classifiche per molto tempo. Staremo a vedere quali saranno i risvolti soprattutto con le nuove promozioni che l’azienda sta rilasciando pian piano.