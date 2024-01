Caricabatterie Universale in Europa: cosa cambia la nuova legge

A partire dall’inizio nuovo anno, una ventata di cambiamenti arriverà nel mondo degli smartphone e della tecnologia in Europa, con l’introduzione del caricabatterie unico universale. La Commissione europea ha annunciato questa iniziativa come parte delle modifiche alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE, con l’obiettivo di semplificare la vita dei consumatori e ridurre l’impatto ambientale.

La mossa chiave in questa direzione è l’adozione di una porta USB-C comune per la ricarica di una vasta gamma di dispositivi, dai telefoni cellulari ai tablet, dalle fotocamere digitali agli altoparlanti portatili. Questo significa che indipendentemente dal modello o dal produttore, tutti i dispositivi potranno condividere lo stesso caricabatterie.

Fine della vendita del caricabatterie vecchio stile

Con l’introduzione del caricabatterie universale, l’acquisto di nuovi dispositivi potrebbe non includere più il caricabatterie nella confezione. Questo approccio mira a ridurre gli sprechi e a evitare che i caricabatterie inutilizzati contribuiscano ai rifiuti elettronici. Tuttavia, ciò implicherà che i consumatori dovranno acquistare caricabatterie compatibili separatamente.

La Commissione europea stima che questa iniziativa ridurrà il peso totale dei rifiuti elettronici di circa 980 tonnellate all’anno, diminuendo la produzione di caricabatterie superflui. Sebbene comporti una certa responsabilità aggiuntiva per i consumatori, si prevede che l’approccio a lungo termine contribuirà a una gestione più sostenibile dei dispositivi elettronici. I dispositivi coinvolti inizialmente includono telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, altoparlanti portatili, cuffie, console per videogiochi portatili, e-reader, tastiere, mouse ed altri sistemi di navigazione portatili. Dal 2026, anche i laptop si uniranno al cambiamento. La Commissione europea assicura che il personale qualificato fornirà supporto ai consumatori per scegliere i caricabatterie compatibili con i nuovi dispositivi.

Mentre la ricarica comune si diffonde, la tecnologia di ricarica wireless è ancora in fase di sviluppo e non è stata ancora inclusa nei requisiti. L’introduzione di standard comuni per la ricarica senza fili potrebbe essere considerata in futuro. Il 2024 segnerà dunque l’inizio di un’epoca in cui la diversità di caricabatterie sarà sostituita da un approccio universale, promettendo una maggiore praticità per i consumatori e una riduzione degli impatti ambientali legati agli e-waste. Come la prenderanno i consumatori? Guarderanno solo alla spesa in più o baderanno anche al fattore ambientale?