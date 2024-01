Incentivi Auto, il 2024 sarà ufficialmente l'anno del risparmio

Il 2024 segna una svolta significativa nel settore automobilistico italiano con l’introduzione di nuovi incentivi auto, rivisti e aggiornati dal Governo Meloni. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha fissato per il 1° febbraio 2024 un incontro plenario del tavolo automotive. Questa riunione, che vedrà la partecipazione dei principali rappresentanti delle aziende del settore, sarà l’occasione per presentare in dettaglio il nuovo piano di incentivi auto per l’anno in corso, con una bozza che prevede incentivi fino a 13.750 euro.

Incentivi Auto: aria nuova per il parco auto nazionale

Tra le priorità annunciate dal Ministro Urso, si punta a rinnovare il parco auto nazionale, supportare i redditi più bassi e stimolare la produzione di veicoli italiani. A tal proposito, si evidenzia il ruolo cruciale del gruppo Stellantis, che produce in Italia la maggior parte dei modelli di marchi come FIAT, Alfa Romeo, Jeep e Abarth. L’introduzione di misure incentivate specifiche per taxi e NCC, incluse agevolazioni raddoppiate, rappresenta un altro punto di forza del piano.

Inoltre, è prevista l’introduzione sperimentale del leasing sociale, un modello già in uso in Francia, volto a rendere più accessibili i veicoli a un più ampio spettro di utenti. I dettagli di questa nuova forma e i suoi effetti sul mercato automobilistico italiano sono ancora oggetto di discussione.

Nel periodo precedente all’incontro del 1° febbraio, il Ministero ha programmato una serie di incontri con Stellantis, con cinque riunioni previste tra il 22 e il 24 gennaio. Per ogni singolo gruppo di lavoro sono in programma per febbraio, con l’obiettivo di organizzare in totale 15 incontri. Questa intensa attività di dialogo sottolinea il ruolo centrale di Stellantis nelle decisioni governative e suggerisce che i modelli prodotti in Italia potrebbero beneficiare di particolari vantaggi nel quadro degli incentivi.