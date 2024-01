PosteMobile, il ramo di telecomunicazioni di Poste Italiane, ha recentemente annunciato modifiche significative alle condizioni contrattuali, focalizzate sull’offerta solo dati con modem 4G, conosciuta come PosteMobile Casa Web. A partire dal 1° gennaio 2024, gli utenti di questa offerta dovranno affrontare un adeguamento tariffario, con un aumento del canone mensile da 19,90 euro a 22,90 euro, rappresentando un incremento di 3 euro.

PosteMobile ha da sempre regalato alla propria fascia di utenza dei servizi tali da permettergli di essere uno degli operatori più scelti del Paese. La qualità delle proprie offerte telefoniche però, come si sa, ha un prezzo e a volte è necessario apportare modifiche pur di mantenerla.

Le ragioni dietro l’aumento PosteMobile

La decisione di PosteMobile di implementare questi cambiamenti è motivata dalla necessità di adattarsi alle trasformazioni economiche sia a livello nazionale che globale. I momenti di crisi e l’incremento dei costi nell’ambito delle telecomunicazioni hanno spinto l’azienda a rivedere le proprie tariffe. PosteMobile ha chiaramente dichiarato che l’obiettivo principale di questa modifica è garantire standard elevati di innovazione e continuare con la propria qualità del servizio, cercando al contempo di soddisfare le crescenti aspettative della clientela.

L’aumento del canone mensile a 22,90 euro è stato dunque giustificato come necessario per mantenere la sostenibilità economica dell’operatore e continuare a donare un servizio impeccabile. Per limitare i danni dell’impatto finanziario sugli utenti, PosteMobile ha annunciato che coloro che sono interessati avranno il diritto di recedere dal contratto senza dover affrontare penali o costi di disattivazione.

Al fine di rendere più agevole il processo di recesso, l’azienda ha apportato modifiche alle procedure. Gli utenti che desiderano esercitare il loro diritto di recesso possono compilare un modulo specifico, denominato “Richiesta di Cessazione Contratto”, e inviarlo via e-mail o fax. È anche possibile inviare una lettera tradizionale alla casella postale del gestore, con l’indirizzo disponibile sul sito web.

PosteMobile non è un caso isolato nelle modifiche tariffarie. Numerosi operatori del settore si sono trovati nella medesima situazione e di rivedere al rialzo i costi delle proprie tariffe per far fronte alle sfide economiche attuali. Ciononostante, la trasparenza nell’illustrare le motivazioni dietro tali aumenti e la flessibilità offerta agli utenti in termini di recesso dimostrano una consapevolezza da parte delle aziende nei confronti delle esigenze della clientela.