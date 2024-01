iPad Apple : cosa aspettarci nel 2024 dopo un 2023 di "silenzio"

Da pochi giorni ha avuto inizio il 2024 e sembra che la Apple abbia ufficialmente interrotto una tradizione di oltre un decennio nel settore dei tablet. Il 2023, infatti, è stato il primo anno dal 2010 senza alcun lancio o aggiornamento significativo per la linea di iPad, segnando una pausa in una storia lunga 12 anni.

Gli esperti hanno scavato nella cronologia della casa di Cupertino, ripercorrendo il percorso dagli iPad di prima generazione del 2010 all’introduzione degli iPad Mini nel 2012 e degli iPad Air nel 2013. Il 2023 è stato notevole per l’assenza di qualsiasi menzione o tentativo di rinnovamento da parte di Apple per la serie di prodotti iPad.

Che fine hanno fatto gli iPad Apple?

L’ultima modifica alla gamma è stata apportata nell’ottobre del 2022, e negli ultimi dodici mesi l’unico cambiamento significativo è stato il lancio della nuova Apple Pencil. Tuttavia, gli appassionati degli iPad non dovrebbero preoccuparsi troppo, poiché ci sono segnali che indicano un ritorno in grande stile nel 2024. I rumors più recenti si sono concentrati principalmente sul possibile lancio degli iPad Pro con tecnologia OLED nel corso di quest’anno. Alcuni suggerimenti indicano anche che il primo trimestre potrebbe essere particolarmente interessante, facendoci tenere il fiato sospeso.

Le voci di corridoio indicano la possibile introduzione degli iPad Air M2 durante questa finestra temporale, con persino spazio per l’arrivo di un nuovo e inedito iPad Low-Cost. Questa speculazione ha acceso l’entusiasmo tra gli utenti e gli appassionati di prodotti Apple, che attendono con impazienza le novità nel settore dei tablet. Se gli iPad Pro con OLED rappresentano un salto tecnologico significativo, gli iPad Air M2 e un nuovo iPad Low-Cost potrebbero soddisfare una gamma più ampia di consumatori, mantenendo la tradizione di offrire una varietà di opzioni per soddisfare le esigenze di diverse fasce di utenti.

Il 2024 si preannuncia come un anno di rinascita per la linea iPad di Apple dopo il “silenzio” del 2023. Gli utenti possono aspettarsi innovazioni, miglioramenti e, come sempre, l’elegante design che caratterizza i prodotti della mela morsicata. Resta solo da attendere con impazienza gli annunci ufficiali per scoprire cosa riserverà il futuro della gamma dei tablet più apprezzati al mondo.