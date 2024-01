Honor terrà un evento di presentazione il prossimo 4 gennaio e il protagonista di giornata sarà il nuovissimo X50 GT che sarà lanciato proprio durante la conferenza. Lo smartphone si configura come un device pensato per la fascia media del mercato, ma con potenzialità da top di gamma.

Infatti, stando alle indiscrezioni emerse fino ad ora, troveremo una scheda tecnica di assoluto livello. Il nuovissimo Honor X50 GT sarà caratterizzato da un display OLED con una diagonale di 6,78 pollici e una risoluzione in grado di raggiungere 1,5K. Il refresh rate, invece, sarà variabile con possibilità di arrivare a 120Hz.

Le prestazioni saranno assicurate dal System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Al fine di garantire performance elevate in ogni condizione di utilizzo, Honor ha previsto un sistema di dissipazione ad altissima efficienza.

Svelata la scheda tecnica completa di Honor X50 GT, il nuovo smartphone di fascia media che punta ad essere un top di gamma

Sarà presente una camera di vapore delle dimensioni di 5.100 millimetri quadrati in grado di tenere sempre sotto controllo la temperatura del SoC. Grazie all’utilizzo di tecnologie innovative, la camera di vapore sarà tra le più efficienti in assoluto su smartphone.

Il sistema, inoltre, potrà contare su diversi tagli di memoria. Le combinazioni di memoria di sistema e RAM previste attualmente sono 12/256GB, 16/256GB, 16/512GB e la versione più prestazionale prevede 16GB di RAM e 1TB di memoria interna.

Il comparto fotografico prevede la presenza di due ottiche di cui la principale da 108MP e la secondaria da 2MP. La fotocamera frontale, invece, sarà da 8MP. Non mancherà Android 14 con l’interfaccia proprietaria MagicOS 7.2 e la batteria da 5.800mAh garantirà un’autonomia senza paragoni.

Il prezzo di lancio in Cina sarà di appena 280 euro al cambio, una cifra assolutamente interessante se tutte le caratteristiche tecniche dovessero essere confermate. Purtroppo, non si hanno notizie per la commercializzazione del device al di fuori del Paese asiatico.