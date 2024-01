Siamo quasi arrivati alla fine delle festività natalizie, eppure me sorprese non sono ancora finite per tutti i videogiocatori. Il colosso nipponico Nintendo ha infatti preparato una nuova super iniziativa per tutti i possessori della sua Nintendo Switch. In questi giorni sono infatti iniziati su Nintendo eShop nuovi sconti ed offerte grazie alla nuova promozione de i Saldi di Capodanno. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nintendo eShop, al via i nuovi sconti con i Saldi di Capodanno

Dopo i super sconti dedicati al Natale, il colosso nipponico Nintendo ha preparato una nuova interessante promozione. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha da poco reso disponibile sul proprio Nintendo eShop tantissimi videogiochi a dei prezzi davvero stracciati. Una nuova promozione che farà sicuramente felici tutti i videogiocatori, soprattutto chi magari non era riuscito a sfruttare gli sconti proposti a Natale.

Nintendo ha dunque deciso di inaugurare questo nuovo anno 2024 con ben 1000 titoli in offerta. Si tratta di una promozione sensazionale, dato che in alcuni casi gli sconti arrivano a sfiorare il 75%. Trattandosi di una promozione, sarà limitata nel tempo. Come riportato dal colosso Nintendo sul proprio sito ufficiale, le offerte e gli sconti saranno validi fino al prossimo 14 gennaio 2024.

Tra i titoli proposti dall’azienda, sono disponibili ad esempio diversi videogiochi dedicati al personaggio di Super Mario. Due di questi sono Mario Kart 8 Deluxe e Mario Party Superstars. Entrambi hanno un prezzo di listino di 59,99 euro, ma ora l’azienda li sta proponendo ad un super prezzo scontato di 39,99 euro. In super sconto anche il nuovo videogioco di EA Sports, ovvero EA Sports FC 24. Quest’ultimo è ora disponibile ad un prezzo scontato di 29,99 euro.