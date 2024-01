Come vi abbiamo accennato precedentemente i prossimi top di gamma di casa Samsung, la serie Galaxy S24, sarà fortemente incentrata sull’uso dell’intelligenza artificiale che verrà eseguita on board grazie alla serie di SoC che monteranno gli smartphone, parliamo degli Snapdragon 8 Gen 3, i quali avranno una potenza di calcolo IA decisamente più elevata rispetto alla serie precedente.

Nell’attesa della presentazione però è arrivata una clamorosa fuga di notizie da parte di Walmart che ha pubblicato una pagina dedicata al Galaxy S24 Plus comparso proprio sul sito web, nel dettaglio parliamo del Samsung Galaxy S24 Plus in versione Onyx Black, del quale è stata pubblicata l’intera scheda tecnica e il design che sarà identico a quello di S23 Plus, avrà però ben 12Gb di RAM contro gli 8 del S23 Plus.

Funzioni IA

Le funzioni IA che fino ad ora credevamo esclusive del S24 Ultra saranno però disponibili anche su S24 Plus, sono le seguenti:

Live Translate

Generative Edit

Nightography Zoom

I nomi delle tre funzioni sono decisamente esplicative, la prima infatti consentirà di tradurre in tempo reale le chiamate tra due interlocutori che parlano una lingua che l’altro non sa com prendere, potranno parlare e l’altro ascolterà la lingua che conosce meglio.

La seconda invece consentirà nel campo delle foto e dei video di ottenere risultati di qualità sia nel riempimento delle immagini sia nel fotoritocco avanzato basato sugli algoritmi IA.

La terza invece consentirà di effettuare zoom di qualità grazie al riconoscimento dei soggetti che verranno così migliorati dall’IA una volta fatto lo scatto.