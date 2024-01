Il 2023 ha visto un aumento significativo dello stress durante la guida, alimentato da tensioni quotidiane e aggravato dalla pandemia. Infatti, attraverso un recente sondaggio condotto dalla Foundation for Traffic Safety negli USA, è stato rilevato che circa l’80% dei conducenti è coinvolto in comportamenti aggressivi al volante. Evidenziando di conseguenza un problema diffuso e preoccupante che non può essere sottovalutato o preso sottogamba.

Consigli pratici per una guida più serena e sicura

Gli psicologi statunitensi, consapevoli di questa realtà, offrono, a questo proposito, preziosi consigli per affrontare lo stress della guida. Tra le raccomandazioni principali, suggeriscono di iniziare a guidare in giovane età preferendo percorsi meno affollati o troppo complessi. Per cercare di creare un’associazione positiva con l’esperienza di guida.

Il sondaggio che è stato condotto, evidenzia che i conducenti più propensi all’aggressività sono gli uomini tra i 19 e i 39 anni. Ma il fenomeno coinvolge anche le donne. Per questa ragione, raccomandano un comportamento cortese verso gli altri conducenti. Proprio come una strategia studiata al fine di evitare di farsi coinvolgere da sentimenti negativi.

Altri suggerimenti includono l’ascolto di musica rilassante durante la guida e la ricerca di momenti di solitudine per cercare di ricaricarsi dopo una giornata intensa. Cambiare corsia occasionalmente, invece, nonostante non acceleri il viaggio, può aiutare a mantenere il cervello attivo e a ridurre la noia.

Gli studiosi mettono quindi in luce l’importanza di guidare consapevolmente per prevenire incidenti. Evidenziando che molti scontri automobilistici o eventi particolarmente pericolosi alla guida, si verificano quando i conducenti sono distratti o troppo stressati.