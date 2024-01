Il panorama della telefonia mobile in Italia offre una vasta gamma di opzioni, e trovare l’offerta più adatta alle proprie esigenze può risultare una sfida complessa. In questo contesto, Kena Mobile si presenta come un’interessante alternativa low-cost che merita un’approfondita valutazione. Questa guida mira a fornire informazioni dettagliate per aiutare i potenziali utenti a comprendere appieno ciò che Kena Mobile ha da offrire, guidandoli attraverso le caratteristiche dell’operatore, le sue offerte attuali e le procedure per passare a questo servizio.

Il passaggio a Kena Mobile

Kena Mobile è un operatore di telefonia mobile virtuale (MVNO) che fa parte del gruppo TIM, lanciato nel 2017 con l’obiettivo di offrire soluzioni economiche, trasparenti e competitive. La sua posizione nel mercato come operatore low-cost non compromette la qualità del servizio, poiché beneficia dell’appoggio della rete TIM, nota per la sua estensione e affidabilità in Italia.

Le caratteristiche principali che distinguono Kena Mobile includono la semplicità, la convenienza, l’accessibilità e l’inclusività. L’operatore si impegna a offrire piani tariffari chiari e facili da comprendere, eliminando la complessità spesso associata alle offerte telefoniche. Le tariffe proposte sono competitive, cercando di garantire un ottimo rapportoqualità-prezzo. Kena è progettato per essere accessibile e facile da utilizzare, fornendo supporto clienti sia online che attraverso l’assistenza telefonica. Inoltre, le sue offerte coprono una vasta gamma di esigenze e fasce di prezzo, rendendolo adatto a un pubblico diversificato.

Analizziamo ora le offerte Kena Mobile disponibili a gennaio 2024. Sono disponibili diverse opzioni a seconda dell’operatore di provenienza e della tipologia di offerta desiderata. Le tariffe variano da 4,99€/mese a 12,99€/mese e offrono una combinazione di minuti illimitati, SMS e GB di dati, con possibilità di personalizzazione aggiuntiva con GB extra. Inoltre, sono attive due promozioni: +50 GB al mese gratis attivando l’Autoricarica e +50 GB al mese gratis per 12 mesi passando a Kena entro il 7 gennaio 2024. È interessante notare anche l’opzione KENA TIMVISION, che offre accesso a servizi premium come TIMVISION, DAZN e Infinity+ a un costo mensile di 25,99 euro per i primi 2 mesi e poi 30,99 euro al mese.

Opzioni disponibili

Per chi sta considerando il passaggio a Kena Mobile, la guida fornisce dettagliate istruzioni sia per la portabilità del numero che per l’attivazione di una nuova SIM. La portabilità del numero può essere effettuata visitando un punto vendita Kena, chiamando il 181 o utilizzando il sito o l’app di Kena Mobile. È necessario indicare l’intenzione di mantenere il numero attuale durante la procedura d’ordine, fornendo documenti di identità e codice fiscale. La procedura completa richiede il pagamento dell’offerta scelta e consente di verificare lo stato della richiesta di portabilità online.

Se si opta per una nuova SIM, la procedura è altrettanto semplice, con la possibilità di ordinare la SIM online o presso un tabaccaio convenzionato Mooney. L’attivazione può essere completata online tramite videochiamata o seguendo le istruzioni fornite con la SIM, a seconda della scelta effettuata durante l’acquisto.

Va sottolineato che le tempistiche del passaggio a Kena Mobile possono variare, con la portabilità del numero che può richiedere da 2 a circa 7 giorni lavorativi e l’attivazione di una nuova SIM che dipende dal canale scelto e potrebbe avvenire entro 24-48 ore dal ritiro o la consegna.