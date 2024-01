Nel panorama recente del fai-da-te, si è assistito all’ascesa di incisori laser innovativi e sempre più accessibili, progettati principalmente per gli utenti alle prime armi in questo campo. Un esemplare particolarmente notevole in questo contesto è il modello Atomstack Maker A5 V2. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e facilità d’uso, rendendolo un’opzione ideale per coloro che sono nuovi nel mondo dell’incisione laser.

Informazioni Principali

L’Atomstack Maker A5 V2 è un incisore laser dotato di un modulo da 6W, capace di raggiungere una velocità di lavorazione di 24000 millimetri al minuto su un’area di 40 x 40 centimetri. Il dispositivo vanta una precisione elevata, con una risoluzione di 0.05 x 0.05 millimetri. Questa caratteristica lo rende particolarmente efficace nel taglio di materiali come legno fino a uno spessore di 10 millimetri e acrilico nero fino a 12 millimetri. Inoltre, l’Atomstack Maker A5 V2 è in grado di incidere su superfici più dure, quali metallo, ceramica e vetro, operando a una velocità del 40% superiore rispetto alle normali procedure di incisione.

Dal punto di vista costruttivo, l’incisore si distingue per una struttura estremamente stabile, supportata da binari con cingolato che garantiscono massima precisione nei movimenti durante l’uso. La compatibilità con software come LaserGRBL e Lightburn amplifica le sue capacità, consentendo l’utilizzo di vari formati di file tra cui NC, BMP, JPG, PNG, DXF e molti altri. La presenza della connettività Wi-Fi offre inoltre la comodità di poter controllare il dispositivo direttamente dallo smartphone, facilitando le operazioni di taglio e incisione.

Design

L’Atomstack A5 V2, si distingue per le sue istruzioni di montaggio chiare e di facile comprensione. Il manuale guida l’utente passo dopo passo, semplificando l’assemblaggio. Ogni componente e utensile necessario è incluso nel kit, con viti e parti accuratamente suddivise e etichettate in base ai vari passaggi del manuale. Questa organizzazione facilita notevolmente il montaggio, che può essere completato in meno di 30 minuti.

Taglio

L’Atomstack A5 è un incisore laser versatile, capace di incidere e tagliare un’ampia varietà di materiali.

Per l’incisione, è adatto a lavorare su legno, pelle, cotone (abbigliamento), gomma, carta, frutta, schiuma, acrilico e alluminio anodizzato nero. Questa gamma di materiali lo rende uno strumento eccellente per progetti creativi e di design.

Per il taglio, il laser gestisce efficacemente materiali come legno, carta, nastro adesivo, tessuto, acrilico e cartone. È in grado di tagliare carta e nastro adesivo in un solo passaggio, mentre per materiali più spessi come il cartone o il legno sono necessari più passaggi. Il legno, in particolare il compensato di pioppo, che è morbido e quindi ideale per il taglio laser, viene tagliato con efficacia.

Abbiamo effettuato test approfonditi sull’incisore utilizzando vari materiali per valutarne le capacità di incisione e taglio. I risultati di questi test sono presentati in capitoli successivi, dove potrete scoprire in dettaglio le prestazioni della macchina su ciascun materiale. Questi risultati dimostrano la versatilità e la sua idoneità per un’ampia gamma di applicazioni.

Software

Atomstack Maker A5 V2 è compatibile con diversi software di incisione laser, ognuno dei quali supporta vari formati di file e offre caratteristiche uniche.

Il software gratuito LaserGRBL è una scelta iniziale funzionale, seppur un po’ goffa nell’uso. È utile per alcuni test, ma ho preferito optare per Lightburn, un software più avanzato e intuitivo. Lightburn non è gratuito, ma la licenza ha un costo di soli 40 dollari. Offre inoltre una prova gratuita completamente funzionale della durata di un mese, che consente di valutare se l’investimento ne vale la pena. Nel mio caso, è stato un investimento conveniente poiché ha significativamente ridotto i tempi di lavoro.

Con LaserGRBL è possibile importare file vettoriali (NC, BMP, JPG, PNG, DXF…) e file di immagini bitmap (bmp, jpg, png e gif). Lightburn, invece, supporta un maggior numero di formati: AI, SVG, DXF, PDF, HPGL, PLT e RD per i formati vettoriali e PNG, JPEG, BMP, TIFF, TGA e GIF per i formati di immagine.

I formati vettoriali sono preferibili per l’utilizzo con queste macchine in quanto contengono percorsi lungo i bordi delle forme, lungo i quali si muove la testa laser. L’incisione di file vettoriali è più rapida perché il laser segue direttamente il percorso, a differenza della scansione come una stampante che crea punti quando incide immagini bitmap (foto).

Esistono milioni di disegni vettoriali gratuiti disponibili su internet, e si possono utilizzare programmi di disegno vettoriali gratuiti come Inkscape o QCAD (per disegni più tecnici). Inoltre, è possibile importare numerosi disegni vettoriali e immagini da siti di vettori gratuiti o acquistare design per laser di alta qualità su siti web come Etsy, ampliando notevolmente le capacità della macchina.

Videorecensione

Acquisto

Si può acquistare direttamente sul sito ufficiale attraverso la pagina del prodotto.