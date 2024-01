E’ uscito recentemente il nuovo tablet della casa cinese Xiaomi, è leader nel settore della produzione di dispositivi elettronici e informatici. Vediamo questo tablet, Redmi Pad SE.

Caratteristiche del Redmi Pad SE, vediamo cosa ci offre questo entry level

Con il Redmi Pad SE, un entry level nella linea dei tablet prodotti da Xiaomi, ci ha offerto pur contenendone il prezzo, delle prestazioni veramente eccellenti per chi non ha troppe pretese. Il Redmi Pad SE ha un prezzo a partire da 169,90€. Ha un ottimo Display da 11 pollici, precisamente è l’Eye Care FHD, garantendo delle prestazioni a livello visivo molto ottimale. Questo display precisamente la risoluzione di 1920×1200 pixel con PPI pari a 207, ha una luminanza pari a 400 nit, per farci vedere anche in situazioni di alta luminosità. Ha un rapporto di contrasto pari a 1:500:1, per avere un immaggine ben definita. In fine questo display presenta una scala cromatica di 16,7 milioni di colori.

Ha una batteria da 8000mAh per garantire un lungo tempo di uso, che può durare fino a 14 ore nella riproduzione video. Ci si può fare un tempo di 219 ore per ascoltare la musica, ed un tempo di 43 giorni quando è settato in modalità Standby. Presenta come CPU interna, uno Snapdragon 680, con tecnologia di elaborazione di 6nm. Questo processore garantisce delle prestazioni eccellenti per il tablet. La cosa che fa risaltare all’occhio del cliente tra le caratteristiche di questo entry level è la capacità di memoria. Il Redmi Pad SE esegue i suoi programmi su 4GB di RAM e può immagazzinare i suoi dati in 128GB di scheda di memoria. Il tablet può garantirti anche una memoria espandibile di 1TB. Ha una fotocamera posteriore da 8 MP, molto nitida. Mentre la fotocamera posteriore è centralizzata ed ha una risoluzione da 5MP. Che dire, per essere un entry level ci offre una prestazione eccezionale come l’impianto audio composto da 4 casse audio con tecnologia Dolby Atmos.