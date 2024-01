Nel periodo compreso tra le 18 del 23 dicembre e le 14 del 24 dicembre, numerosi utenti Vodafone hanno riscontrato difficoltà nella connessione fissa, generando disagi nelle città italiane coinvolte. Durante questa finestra di tempo, sebbene la navigazione tramite smartphone fosse ancora possibile, l’accesso a Internet da casa è stato notevolmente compromesso.

Secondo le segnalazioni del sito Downdetector, i disservizi hanno avuto inizio nel tardo pomeriggio del 23 dicembre, con una pausa durante la notte e un successivo ritorno alle difficoltà nelle prime ore della vigilia di Natale. La mappa delle interruzioni di servizio ha evidenziato una maggiore incidenza nelle città da Nord a Sud, inclusi importanti centri come Milano, Bologna, Torino, Genova, Perugia, Roma e Napoli. Curiosamente, l’estremo Sud del Paese è sembrato essere meno colpito dal problema.

Rientrati i disservizi Vodafone

Nonostante le numerose segnalazioni e le evidenti difficoltà riscontrate dagli utenti, Vodafone ha contattato la redazione di Italian Tech per “smentire che ci siano stati disservizi generalizzati”. Tuttavia, il numero di assistenza clienti 190 ha continuato a confermare la presenza di un disservizio di rete attraverso un risponditore automatico.

Fortunatamente, il problema sembra essere stato risolto prima del previsto, evitando la completa attuazione delle soluzioni proposte da Vodafone. Tra queste, l’opzione di attivare la promozione “Sempre Connessi” attraverso un link ricevuto via SMS. Questa promozione consente di ottenere giga illimitati sullo smartphone (che deve essere dotato di un numero Vodafone) per utilizzarlo come hotspot. Secondo quanto spiegato, il servizio dovrebbe disattivarsi automaticamente al ripristino completo del servizio. Il problema ha destato iniziale allarme data la solida affidabilità delle offerte della rete Vodafone.

Come verificare il grado di connessione nella tua zona

La qualità e l’affidabilità della connessione offerta da Vodafone dipendono da diversi fattori, tra cui la copertura di rete, la tecnologia utilizzata, la posizione geografica e l’apparecchio utilizzato. Alcuni aspetti fondamentali di cui tener conto sono: