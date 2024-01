Iliad ha annunciato importanti aggiornamenti alle sue offerte, introducendo una nuova proposta e adeguando le quantità di giga per il roaming nell’Unione Europea. La nuova offerta, denominata Iliad FLASH 180 2024, è stata lanciata in anticipo per consentire ai clienti di iniziare il nuovo anno con una soluzione conveniente e ricca di servizi.

Rinnovata FLASH 180 di Iliad

Iliad FLASH 180 2024 è disponibile per l’attivazione fino all’11 gennaio 2024, rivolta sia ai nuovi clienti che desiderano unirsi all’operatore che ai clienti esistenti che intendono ampliare la loro disponibilità di dati. Questa offerta include minuti illimitati per chiamate nazionali, SMS illimitati e una generosa quantità di 180 giga di dati Internet 4G e 5G, il tutto al costo competitivo di 9,99 euro al mese. In un periodo in cui molte tariffe mobili stanno subendo aumenti, Iliad enfatizza la trasparenza delle sue proposte, garantendo prezzi fissi senza costi nascosti o rimodulazioni in futuro.

La promozione è già attivabile tramite il sito ufficiale di Iliad e i numerosi punti vendita distribuiti in tutto il territorio italiano. I clienti esistenti possono effettuare l’upgrade attraverso l’area personale, consentendo loro di beneficiare immediatamente della nuova offerta. Le offerte compatibili per l’upgrade includono diversi piani come Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Flash 100 e molte altre.

Oltre al lancio della nuova offerta, Iliad ha anche comunicato l’aumento delle quantità di giga disponibili per il roaming nell’Unione Europea. A partire dal 28 dicembre 2023, l’operatore ha adeguato i limiti di traffico dati in conformità con le normative sul roaming UE. Questo adeguamento è una risposta alla graduale riduzione dei prezzi all’ingrosso nel settore del roaming europeo, che impone agli operatori di regolare le condizioni delle loro offerte annualmente.

Dettagli per i giga in roaming

Con la diminuzione del massimale del costo per giga a 1,55 euro (IVA esclusa) nel 2024, la formula per calcolare la quantità di giga disponibili in roaming UE diventa [importo della spesa mensile (IVA esclusa) / 1,55] x 2. La nuova offerta Iliad FLASH 180 2024 include già questo adeguamento, offrendo 11 giga utilizzabili in roaming UE invece dei precedenti 10. La stessa regola si applica anche a tutte le altre offerte, anche se non più attivabili.

I Paesi in cui è possibile usufruire di questo roaming senza costi aggiuntivi includono molte destinazioni europee, compreso il Regno Unito. In un momento in cui i consumatori sono sempre più attenti ai costi e alle condizioni contrattuali, le iniziative di Iliad mirano a offrire soluzioni convenienti e trasparenti.