Il panorama televisivo italiano si appresta a offrire un’esperienza visiva di altissima qualità nel corso del prossimo anno, con la Rai che ha annunciato una serie di eventi sportivi trasmessi in risoluzione 4K. Dopo il successo della recente trasmissione della Prima della Scala in questa definizione su Rai 4K, gli spettatori possono aspettarsi un calendario ricco di momenti sportivi spettacolari.

Il primo evento in programma è il tanto atteso Campionato Europeo di Calcio, che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Gli appassionati di calcio avranno l’opportunità di seguire le gesta delle squadre nazionali, con la partecipazione della Nazionale Italiana campione in carica, il tutto in una qualità visiva eccezionale sui canali Rai rinnovati.

Le olimpiadi e il passaggio Rai al DVB-T2

Subito dopo gli Europei, la Rai si prepara a trasmettere le Olimpiadi Estive di Parigi, che prenderanno il via il 26 luglio e si concluderanno l’11 agosto 2024. Un altro appuntamento imperdibile che porterà gli spettatori al centro dell’azione con una nitidezza e una definizione senza precedenti. L’annuncio è stato effettuato dall’amministratore delegato di Rai, Roberto Sergio, il quale ha confermato che entrambi gli eventi saranno trasmessi in risoluzione 4K. Ad ora hanno reso l’opzione accessibile esclusivamente agli utenti Tivùsat attraverso il canale 210 del bouquet attivo.

Non è chiaro se la Rai estenderà la trasmissione in 4K ad altri eventi nel corso dell’anno, ma la notizia dell’inclusione degli Europei di Calcio e delle Olimpiadi rappresenta sicuramente un passo significativo verso l’offerta di contenuti sempre più avanzati dal punto di vista tecnologico. Il dibattito iniziale verso l’evoluzione era intriso di dubbi, poiché non tutti gli utenti posseggono dispositivi in grado di supportare l’innovazione. Per quanto quest’ultimo possa essere un problema non indifferente, la raiavanza.

Grazie all’arrivo imminente dello switch off al DVB-T2 nel digitale terrestre, la Rai sta evidentemente preparando il terreno per offrire un’esperienza televisiva all’avanguardia ai telespettatori italiani, integrando la tecnologia 4K nei momenti sportivi di maggior rilievo. Come detto, dovremo attendere per capire se questa tendenza si estenderà a ulteriori eventi nel corso del prossimo anno. L’unica cosa certa è che gli appassionati di sport potranno godere di dettagli cristallini e immagini spettacolari mentre seguono le loro competizioni preferite.