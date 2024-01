Android, i migliori titoli a pagamento che oggi sono GRATIS

Come capita molto spesso, anche oggi è una giornata molto interessante per gli utenti Android. Questi potranno avere un vero privilegio, ovvero quello di andare sul Play Store e trovare tanti titoli interessanti da scaricare, ma questa volta c’è qualcosa di diverso.

Non si tratta di giochi o applicazioni gratis semplici, ma di titoli che fino a poco fa erano a pagamento che oggi sono gratuiti. Esatto, avete capito proprio bene: solo per questa giornata o per poco altro tempo, sarà possibile portare a casa dei titoli molto interessanti senza pagare nulla.

Android, queste sono alcune delle app migliori da scaricare oggi gratis

Quelle di cui potete leggere in basso sono delle applicazioni insieme ad alcuni giochi molto interessanti da scaricare oggi gratis. In genere questi titoli hanno un costo ed è per questo che oggi sono stati segnalati proprio in favore di coloro che stavano aspettando gratuitamente.

Se poi avete voglia di aumentare il volume del vostro smartphone non potete esimervi dallo scaricare Volume Booster – Loud Speaker.

Un’applicazione molto importante che va più o meno sulla stessa lunghezza d’onda di quella precedente è Equalizer Bass Booster Pro. In questo caso avete modo di impostare le equalizzazione del vostro smartphone, ottenendo sensibili benefici in termini di audio.

Se poi andiamo ad elencare i giochi più importanti ce ne sono principalmente due, ovvero Shadow Knight: Ninja Fighting e Shadow of Death: Dark Knight. A questo punto sta tutto a voi: dovete solo scegliere cosa scaricare tra questi titoli suggeriti che certamente sono piaciuti a molte altre persone. Soprattutto nel caso di questi ultimi due giochi parliamo di ben 5 e 10 milioni di download.