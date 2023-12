TIM offre 150 GB ma non solo, ci sono DUE offerte contro Iliad

I prezzi di TIM non sono mai stati così accessibili ed è per questo che chiunque fosse interessato, deve ora provvedere. Chiaramente non tutti possono sottoscrivere queste soluzioni ed è per tale motivo che ci sono alcune precisazioni da fare.

Innanzitutto le promozioni disponibili si chiamano Power Iron e Power Supreme Web Easy, entrambe disponibili. Possono sottoscriverle coloro che vengono da Iliad o dai gestori virtuali.

TIM vuole distruggere tutti nel 2024: ecco il ritorno delle Power da 150 giga

A tal proposito ora il famosissimo gestore italiano che da sempre domina, vuole riprendere in mano le redini. TIM sta cercando infatti di riportare dalla sua parte i suoi vecchi clienti, proponendo due offerte molto famose ma rivisitate. Lo scopo è quello di far capire che si può risparmiare anche con un gestore che non sia Iliad o virtuale ed è proprio per questo che la promo è destinata solo ad alcuni clienti.

Solo ed esclusivamente chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad potrà sottoscrivere la Power Iron o la Power Supreme Web Easy, entrambe simili ma con qualche differenza.

Partendo dalla prima soluzione, quella che ogni mese garantisce un prezzo di 6,99 €, c’è già tutto. TIM offre al suo interno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore e messaggi senza limiti verso tutti. Infine il fiore all’occhiello è rappresentato da 100 giga in rete 4G.

A seguire ecco la seconda soluzione, la Supreme Web Easy, che a differenza della Power Iron costa 7,99 €. Al suo interno ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori con 150 giga per navigare sul web ogni mese in 4G.