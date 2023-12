TIM Power Supreme Web Easy e non solo: le due offerte con 150 GB

Quali sono le offerte più vantaggiose dell’ultimo periodo di dicembre? Sicuramente quelle dei gestori più famosi in assoluto. Tra quelli che hanno dato tutto durante l’ultimo periodo, si possono trovare pochi nomi e c’è di diritto anche quello di TIM. L’azienda italiana ha deciso di fare di tutto pur di riprendersi i vecchi clienti, scendendo a compromessi dettati da altre realtà.

Adesso, per tenere in gara il suo marchio, l’azienda ha dovuto farlo per forza: sono state lanciate delle promozioni mobili con costi simili e in alcuni casi anche inferiori a quelli proposti da Iliad o da un gestore virtuale qualsiasi. La battaglia dunque si preannuncia aperta come mai prima d’ora e a quanto pare l’intento di TIM è quello di vincerla.

TIM, le nuove offerte sono disponibili: ecco le Power a partire da 6,99 €

Le offerte in questione sono due, entrambe molto vantaggiose sia per il prezzo che per quello che offrono. A partire dalla prima offerta che si chiama Power Iron, c’è già tutto. Si parte da minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti verso tutti fino ad arrivare a 100 giga in 4G per ogni mese. Il prezzo mensile è di 6,99 €, mentre nel caso della seconda offerta sale a 7,99 €. Quest’ultima si chiama invece Power Supreme Web Easy ed include al suo interno interno minuti e messaggi senza limiti ma con 150 giga in 4G per navigare.

L’aspetto principale però riguarda il grande regalo che tutti potranno ottenere, ovvero un mese totalmente gratis. Si procederà al pagamento del mensile solo dal secondo mese in poi. Bisogna fare un appunto generale anche in merito a chi può sottoscrivere queste due soluzioni: TIM le riserva solo ed esclusivamente a chi proviene da Iliad o da un gestore virtuale.