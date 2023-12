Viviamo in un’epoca di progresso tecnologico in cui i dispositivi elettronici abbondano nelle nostre case. Tuttavia, spesso sottovalutiamo le loro potenzialità nascoste. Le telecamere di sicurezza personali, comunemente posizionate all’interno e all’esterno delle abitazioni, svolgono un ruolo cruciale nella protezione contro i furti. Esiste un metodo totalmente gratuito per replicare queste funzionalità utilizzando il nostro vecchio smartphone.

Con le festività natalizie, molti avranno ricevuto nuovi smartphone. Invece di sbarazzarsi del vecchio dispositivo ancora funzionante, si può considerare l’opzione di trasformarlo in una telecamera di sorveglianza innovativa e gratuita. Probabilmente non ci avete mai pensato, ma è un’ottima soluzione salva spreco.

Il potenziale del Vecchio Smartphone: come fare

Molte persone non considerano l’idea di avere una telecamera di sicurezza in casa a causa dell’impegno nell’installazione o del coinvolgimento di un tecnico. Invece trasformare un vecchio smartphone in una telecamera di sicurezza sembra essere la soluzione ideale, richiedendo sforzi minimi. Esistono numerose app disponibili per entrambi i principali sistemi operativi, Android e iOS, che consentono di trasformare il vecchio dispositivo in una completa fotocamera di sorveglianza.

Un esempio di queste app è Alfred, scaricabile gratuitamente su entrambe le piattaforme. Alfred consente la connessione tra due smartphone, anche se eseguono sistemi operativi diversi. Tra le funzionalità offerte vi sono lo streaming locale e cloud, la registrazione e l’archiviazione dei video, il rilevamento del movimento e gli avvisi. L’app offre la possibilità di collegare il vecchio smartphone al dispositivo personale per una visualizzazione in diretta.

Per posizionare la fotocamera, possono essere utili accessori come un piccolo treppiede per smartphone o un supporto auto a ventosa. Se si vuole ampliare il campo visivo, si può considerare l’acquisto di un obiettivo grandangolare economico. Inoltre, per evitare problemi di consumo energetico, è consigliabile posizionare il telefono in prossimità di una presa elettrica. Trasformare un vecchio smartphone in una telecamera di sicurezza dona un approccio pratico, economico e sostenibile per migliorare la sicurezza domestica. Sfruttando app dedicate e accessori accessibili, è possibile mantenere sotto controllo la propria casa con dispositivi che altrimenti potrebbero essere trascurati. Applicate questo semplice metodo e rendete la vostra dimora sorvegliabile ovunque voi siate.