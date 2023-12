ROG Phone 8, il nuovo smartphone di ASUS dedicato al gaming sarà a brave lanciato sul mercato. E’ un dispositivo molto prestazionale.

ASUS ROG Phone 8, quando avverrà il lancio e che caratteristiche avrà?

Il nuovo smartphone della società taiwanese, ovvero il ROG Phone 8 sarà lanciato all’inizio di questo anno. Precisamente l’8 gennaio del 2024, al CES (CONSUMER ELECTRONICS SHOW) che si terrà a Las Vegas. Ci saranno 2 modelli che andranno in base alle esigenze del cliente, base e Pro che prenderanno piede nel mercato al posto dei ROG Phone 7 e 7 Ultimate. I telefoni della serie 8 non presenteranno solo miglioramenti a livello gaming, ma anche dei miglioramenti generali delle prestazioni. In questo modo si andrà a classificare insieme a telefoni top di gamma per essere destinato ad una clientela maggiore. Quindi sarà considerato un telefono da gaming che andrà integrata anche la caratteristica di telefono funzionale.

Le caratteristiche principali del ROG Phone 8 sono veramente interessanti da quanto appena emerso. Abbiamo a differenza del 7 un desing dello smartphone più tradizionale. Abbiamo un modulo asimmetrico di fotocamere, quindi 3 fotocamere con le determinate caratteristiche. La principale ha una qualità di 50MP, ha una ultra-grandangolare da 13MP e una fotocamera tele da 32MP, quindi abbiamo rispetto al 7 un miglioramento netto a livello fotografico.

Il ROG Phone 8 presenterà uno Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm come processore, e stando alle dichiarazioni di ASUS si avrà un aumento prestazionale pari al 30% rispetto al ROG 7, con una migliore resa energetica risparmiando il 20% della batteria. Avrà una GPU migliorata con prestazioni aumentate del 25% e l’AI aumentata del 98%. Insomma al livello prestazionale sarà veramente ottimo. In base ai modelli poi variano anche le caratteristiche di memoria Ram e Interna, che possono corrispondere a 12GB per il base e 16/24GB per il Pro. Una memoria interna che può essere di 256GB e 512GB/1TB per i rispettivi modelli. C’è tanto da scrivere sulle caratteristiche di questo telefono e sono sicuro che i futuri acquirenti non rimarranno delusi del prodotto.