Microsoft ha pubblicato l’ app di Copilot su Play Store per dispositivi Android per espandere il servizio dell’ intelligenza artificiare che farà concorrenza a ChatGPT. Grazie a quest’ app si potrà conversare con l’ intelligenza artificiale tramite il modello linguistico Gpt 4 e creare immagini con gli algoritmi di Dall-E 3 in modo da sfruttare tutta la tecnologia che era stata già inserita all’ interno di Microsoft Copilot versione web per Windows.

L’ app si può scaricare gratuitamente su Play Store ed è compatibile con le versioni da Android 11 alle versioni più recenti. Questa è stata una specie di evoluzione dell’ applicazione esistente di Bing che disponeva di GPT-4 e che inglobava tutte le caratteristiche e funzioni dell’ intelligenza artificiale. Il fatto anche che l’ applicazione sia gratuita offre un grande vantaggio per tutti coloro che vogliono affidarsi ad essa per svolgere alcuni compiti che devono essere svolti.

Microsoft Copilot, caratteristiche e come funziona

Microsoft Copilot presenta le stesse caratteristiche della versione per PC anche se manca la sezione plug-in, ma comunque si possono usufruire di tutti i servizi dell’ app. Dopo aver scaricato l’ applicazione si può decidere se inserire le credenziali dell’ account Microsoft oppure non farlo anche se così facendo non vengono utilizzate tutte le funzionalità del chatbot. Una caratteristica in più è la capacità di rispondere non solo attraverso il testo ma anche attraverso una voce naturale alle domande che gli poniamo solo se esse sono state eseguite a voce.

Queste applicazioni sono molto utili perché offrono una risposta a volte più esaustiva delle risposte che da Google e insegnare nuovi argomenti. Copilot è molto simile a ChatGPT quindi che ora dovrà affrontare un rivale molto potente nel mondo dell’ AI; verranno inseriti nuovi aggiornamenti tra cui i plug-in e la versione disponibile per iPone che verrà pubblicata a breve.