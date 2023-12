WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo, è purtroppo diventata un terreno fertile per truffe e frodi online. I truffatori sfruttano l’anonimato e la facilità di comunicazione offerti dall’app per ingannare le persone, cercando di ottenere informazioni personali o finanziarie.

Negli ultimi tempi, si è verificato un aumento delle truffe online attraverso messaggi WhatsApp provenienti da numeri sconosciuti con prefissi asiatici come indonesiani, bengalesi o vietnamiti. Questa pratica, ormai collaudata dai malviventi, mira a coinvolgere le vittime in operazioni di vendita di bitcoin o altre criptovalute, sotto il pretesto di facili guadagni online.

Il Modus Operandi dei truffatori su WhatsApp

I truffatori iniziano la loro tattica con messaggi in italiano, cominciando con i soliti convenevoli e con saluti amichevoli come “Ciao!” oppure “Ehi, come stai?” su WhatsApp. La loro “bio” è inoltre attentamente studiata e apparentemente credibile. I malviventi la progettano per creare un’illusione di legittimità e favorire l’inizio di una conversazione con l’ignaro interlocutore. Una volta ottenuta l’attenzione, iniziano a proporre opportunità di guadagno online, spingendo la vittima a seguire un percorso che, se non interrotto tempestivamente, può portare all’installazione di app malevole capaci di sottrarre denaro.

Cosa fare se si riceve un messaggio simile

Nel caso vi arrivasse un messaggio simile su WhatsApp, gli esperti consigliano di seguire questi 5 suggerimenti:

Bloccare il Numero Sospetto: in caso di ricezione da numeri sconosciuti con intenti dubbi, è consigliabile come prima cosa bloccare immediatamente il numero; Segnalare a WhatsApp: utilizzare la funzione di segnalazione di WhatsApp per informare l’app delle attività sospette e contribuire a prevenire truffe simili; Attenzione ai Dettagli: prestare attenzione ai dettagli della conversazione, come messaggi insistenti riguardanti investimenti online facili, e trattare con sospetto chiunque prometta guadagni rapidi e senza rischi; Evitare Cliccare su Link Sospetti: non cliccare su link inviati da numeri sconosciuti, specialmente se riguardano investimenti finanziari o attività online; Informare le Autorità Competenti: in casi di truffa o sospetto di attività illecite, è opportuno informare le autorità competenti per adottare misure adeguate.

Mantenere la consapevolezza e adottare misure preventive sono essenziali per proteggersi dalle truffe online. La prudenza nell’interagire con numeri sconosciuti su WhatsApp e la segnalazione tempestiva di attività sospette sono passi cruciali per proteggere la propria sicurezza online. Ricordate di verificare sempre l’identità del mittente, specialmente se richiede informazioni sensibili. Non condividere mai dettagli personali senza essere sicuri dell’identità del destinatario.