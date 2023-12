Nel vasto universo delle applicazioni, spesso emergono innovazioni che promettono di rivoluzionare le nostre abitudini quotidiane. Una di queste novità è WeWard, un’app che ha catturato l’attenzione di milioni di utenti offrendo un’idea semplice ma geniale: premiare gli utenti per ogni passo che fanno. Nata a Parigi nel 2019 sotto la guida dell’imprenditore Yves Benchimol, WeWard ha rapidamente guadagnato popolarità, dissipando i dubbi iniziali e dimostrando la validità del suo concept.

L’idea alla base di WeWard è chiara: l’app utilizza il pedometro dello smartphone per tracciare i passi giornalieri degli utenti. Man mano che vengono raggiunte determinate soglie, come i 1.500 passi, si accumulano “Wards”, punti premio che possono essere convertiti in ricompense tangibili. La forza dell’app risiede nella sua capacità di trasformare questi Wards in contanti, buoni sconto o donazioni a enti di beneficenza, offrendo così un’incentivazione concreta a camminare di più.

WeWard: l’app che unisce Salute, Risparmio e Beneficenza

WeWard non è solo un’app per risparmiare o guadagnare, ma ha anche un impatto positivo sulla salute fisica e mentale degli utenti. Promuovendo una routine di camminata regolare, l’app contribuisce a ridurre il rischio di malattie croniche e a migliorare il benessere mentale. La componente comunitaria dell’app stimola le persone a fissare e raggiungere obiettivi di fitness, creando una rete di supporto e motivazione. Una tecnica efficace che basata su un sistema a “premi” che spinge ad intraprendere una sana e remunerativa abitudine.

WeWard utilizza inoltre i cosiddetti principi di gamification per rendere l’esperienza coinvolgente e divertente. Gli utenti possono sfidarsi a vicenda, collegarsi con amici sull’app e partecipare a “cacce al tesoro nascoste” per guadagnare premi extra, incoraggiando la competizione amichevole. In più, data la crescente attenzione alla sostenibilità, WeWard dona un incentivo per ridurre l’impronta di carbonio, promuovendo la camminata come alternativa sostenibile ai mezzi di trasporto inquinanti. Ciò che sorprende di più è la rapida diffusione dell’applicazione, che ha superato i 20 milioni di utenti attivi. Accessibile a tutte le età e livelli di fitness, l’app ha dimostrato di possedere un fascino universale, offrendo un approccio innovativo al miglioramento della salute, al risparmio e alla sostenibilità ambientale. Siete curiosi di provarla?