Kena Mobile ha la SUPER OFFERTA da 5 EURO con tutto incluso

Tutti i gestori virtuali che ultimamente stanno dando grande prova di forza, riescono ad avere anche una discreta continuità. Il merito è delle offerte che costano talmente poco da garantire l’arrivo di tanti nuovi utenti, soprattutto con il passaparola. Ce ne sono davvero tanti di rilievo all’interno del panorama dei provider, ma uno in particolare avrebbe preso il sopravvento essendo molto più conveniente. Stiamo parlando di Kena Mobile, gestore che attualmente detiene un’offerta incredibile nella sua scuderia.

L’obiettivo principale, oltre che quello di concorrere con gli altri gestori virtuali, è battere la concorrenza dei grandi provider. Molto probabilmente ci riuscirà, visto che l’offerta migliore è ancora disponibile sul sito ufficiale. Inoltre questo provider virtuale può basarsi su una grande risorsa che è la rete dell’operatore italiano più potente, ovvero TIM. Ora però bisogna concentrarsi sull’offerta mobile di cui tanto si sta parlando in questi giorni, la quale costa talmente poco che qualcuno addirittura non ci ha creduto.

Kena Mobile costa 5 euro al mese e offre tutto: ecco la promo TOP

Serviva proporre qualcosa di straordinario per mettersi in mostra in questo periodo natalizio in cui tutti i gestori hanno offerte top. In previsione di tutto ciò, Kena Mobile ha deciso da mesi di tenere attiva la sua promo da 100 giga al mese.

Sembrerà assurdo, ma all’interno di questa offerta che tutti stanno cercando, ci sono anche i minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. Il prezzo mensile è di soli 5,99 € per sempre con attivazione e scheda totalmente gratis per tutti gli utenti.