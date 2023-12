Siete alla ricerca di nuovi altoparlanti PC? dovete sapere che su Amazon è stata attivata una promozione veramente molto speciale, atta a ridurre ulteriormente il livello di spesa dell’utente, grazie al coupon del 50% presente direttamente sull’inserzione stessa.

Il brand che ha realizzato il modello indicato nel nostro articolo è NJSJ, azienda che da sempre produce accessori per PC desktop e notebook, capace oggi di mettere a disposizione del pubblico una coppia di altoparlanti per computer davvero molto belli, sia esteticamente, con una trama esagonale nella parte anteriore e LED RGB regolabili (oltre che essere personalizzabili), che proprio per la resa audio complessiva.

Altoparlanti PC: ecco quanto costa questo modello

Di listino il prodotto indicato nel nostro articolo avrebbe un costo di 37,99 euro, ma dovete sapere, come per tutti gli altri dispositivi di cui vi abbiamo parlato oggi, che basterà applicare il coupon presente in pagina, per avere la certezza di ricevere uno sconto ulteriore del 50%, fino alla spesa finale di soli 19 euro.

La connessione agli stessi può avvenire sia tramite bluetooth, così da risultare compatibili con qualsiasi device in commercio, che tramite la porta AUX, o jack da 3,5mm. Non presentano una batteria interna, di conseguenza non possono venire utilizzati dal pubblico in mobilità, ma solo collegati ad una presa di corrente fisica (il cui cavo è lungo 1,2 metri).

Le dimensioni, se interessati, raggiungono 9,65 x 8,13 x 18,54 centimetri, con un peso che oggi si aggira attorno a 1kg; spedizione diretta da Amazon, con consegna in pochissimi giorni lavorativi direttamente presso il vostro domicilio designato.