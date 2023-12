WindTre rivoluziona la connettività domestica con l’entusiasmante lancio di Super Fibra, la soluzione di connessione ultraveloce che promette prestazioni eccellenti e vantaggi straordinari. Sia che tu sia un appassionato di streaming, un lavoratore da remoto o un gamer incallito, la Super Fibra di WindTre è progettata per soddisfare le tue esigenze di connessione in modo completo.

Con velocità incredibili e stabilità senza pari, Super Fibra offre un’esperienza di navigazione senza interruzioni, consentendo di godere appieno di streaming in alta definizione, videoconferenze senza problemi, download rapidi e nuovi altri servizi di questo tipo.

WindTre Super Fibra: Tutti i dettagli

La promozione esclusiva di WindTre include anche vantaggi speciali, assistenza dedicata e molto altro ancora.

Essa al costo di 24.99 euro al mese, prevede:

Fibra fino a 2,5 Gigabit;

Modem Wi-Fi 6 incluso;

incluso; Chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili;

verso tutti i numeri fissi e mobili; GIGA illimitati in regalo ogni mese per il tuo smartphone, l’offerta è attivabile su un massimo di 3 SIM.

Passare a Super Fibra è facile e conveniente! Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza digitale senza precedenti con la promo WindTre Super Fibra e scopri il futuro della connettività domestica senza limiti!

Per avere ulteriori informazioni circa altre offerte esclusive sia per la linea mobile sia per la linea fissa, potete consultare il sito ufficiale dell’operatore o recarvi presso un negozio fisico di vendita autorizzato.

WindTre è tra i migliori operatori in assoluto presenti nel mercato delle telecomunicazioni italiane e sceglierlo è sempre una garanzia!

