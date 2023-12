Nel 1994, il lancio del negozio digitale di Amazon segnò un momento significativo nella storia del commercio digitale. In quegli anni, la concorrenza nel settore era minima, permettendo ad Amazon di affermarsi come la principale libreria online. Oggi, la stessa azienda sta esplorando il mondo dello streaming di giochi con Amazon Luna. A differenza degli anni’90, però, Amazon si trova ad affrontare una concorrenza agguerrita, con rivali del calibro di Google, Microsoft e Nvidia.

Amazon Luna – Catalogo ed interfaccia

Amazon Luna si presenta come un’esperienza di gioco in streaming caratterizzata da un’interfaccia semplificata, con una navigazione che si basa principalmente sulla scorribanda tra righe di giochi. Il menu laterale include pulsanti per i giochi in evidenza, la libreria, i giochi nella playlist, una funzione di ricerca, il pulsante “Couch“, un pulsante di trasmissione per accedere rapidamente alle sessioni Twitch e le impostazioni.

L’interfaccia su browser è piuttosto caotica. Nella parte superiore si trovano due barre degli strumenti di Amazon.com non correlate a Luna, e solo sotto di esse si arriva finalmente al contenuto curato di Luna. L’app mobile di Luna (o l’app basata su browser per iOS) è molto più ordinata. I giochi sono organizzati in caroselli e righe, con copertine grandi e colorate. Toccando un gioco, si hanno opzioni per iniziare a giocare rapidamente, aggiungerlo a una playlist (che funziona come una raccolta dei preferiti), o esplorare trailer, screenshot, o streamer che stanno giocando quel gioco. È anche possibile leggere un riassunto Metacritic e vedere altri giochi Luna dello stesso editore. Questa è una delle migliori pagine di giochi disponibili – è ricca e utile, e navigarvi tra streamer e trailer è stato piacevole.

Tutti i membri di Amazon Prime hanno accesso gratuito a un numero limitato di giochi, che variano periodicamente. Una selezione precedente includeva titoli come Overcooked 2, Mega Man 11, Castlevania Anniversary Collection e Skatebird. Amazon sembra considerare questa offerta come un vantaggio aggiuntivo di Amazon Prime, piuttosto che come una caratteristica principale che potrebbe spingere gli utenti a sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Il canale principale è Luna+, con un costo di €9.99 al mese e un catalogo di oltre 120 giochi, inclusi titoli di spicco. È curioso notare che i giochi di Amazon Studio non sono inclusi.

Un altro canale importante è Ubisoft+, che include i giochi di spicco dello studio, come Riders Republic, Far Cry 6: Ultimate Edition, Assassin’s Creed Valhalla: Complete Edition, e altri. Questo canale ha un costo di €17.99 al mese, ma non è esclusivo di Luna. L’abbonamento consente anche di giocare localmente su PC o in streaming su Stadia.

Ci sono anche altri canali, come il Family Channel, il Retro Channel, e un canale di Jackbox Games. La maggior parte di questi giochi è esclusiva dei rispettivi canali, il che significa che per accedere all’intero catalogo di giochi di Luna, si dovrebbe spendere €41 al mese oltre all’abbonamento a Amazon Prime.

Amazon Luna – Il controller

Amazon offre anche un controller dedicato per Luna. È compatibile non solo con Luna, ma anche con PC e diverse altre piattaforme tramite Bluetooth. Sebbene il prezzo di listino sia di €69.99, è spesso in offerta.

Ho testato molti controller, e quello di Luna è abbastanza buono. Pesa 235,5 grammi senza batterie o 281,5 grammi con le sue due batterie AA. Questo peso è apprezzabile e molto simile a quello del controller Xbox Series X. È dotato di una porta USB-C per la ricarica e il gioco via cavo.

L’aspetto e la sensazione sono un misto tra un controller Switch Pro e un controller Xbox. È discretamente marchiato con un piccolo logo lucido e stick color porpora sotto il thumbpad.

I grilletti hanno una forma aggressiva che li rende facili da comprimere e i pulsanti sono decisamente “cliccabili“, anche se un po’ troppo convessi per i miei gusti. Il D-Pad sembra un po’ amatoriale, ma la mia principale critica riguarda i thumbpad, che hanno una coppa profonda con un intaglio aggressivo. Non sono completamente comodi, perché sono troppo piccoli e profondi per permettere alle punte delle mie dita di riposare, a meno che non giochi con le punte delle dita.

Mi piace il controller, soprattutto per la sua intelligente connessione Wi-Fi, che utilizza un servizio chiamato Cloud Direct. Dopo aver configurato il controller con un’app separata, può rimanere connesso al Wi-Fi prescelto, rendendo il passaggio tra i dispositivi estremamente semplice. Il controller Luna consente ancora di utilizzare una connessione Bluetooth con altri dispositivi compatibili, ma una volta iniziato a giocare su dispositivi Fire TV, passa automaticamente a Cloud Direct.

In caso di necessità è possibile utilizzare il telefono come controller. Questo non è mai il modo preferibile di giocare, ma Amazon ha fatto un buon lavoro nell’includere funzionalità e impostazioni in questa modalità, tra cui feedback aptico configurabile, pulsanti scorrevoli e la possibilità di scegliere tra layout Primario, Arcade e Guida. Purtroppo, non è possibile trascinare e rilasciare i pulsanti esattamente dove si desidera, ma è comunque una funzione utile in caso di necessità.

Amazon Luna – Banda utilizzata

Come tutti i servizi di streaming, Amazon Luna consuma una notevole quantità di dati. Gli utenti hanno a disposizione solo due risoluzioni video tra cui scegliere: 1080p e 720p. La riproduzione in 1080p utilizza circa 10 GB di dati all’ora, mentre la 720p ne consuma la metà, ovvero 5 GB all’ora.

Questa impostazione può essere configurata individualmente per ogni dispositivo, e che si tratti di PC, Fire Stick o telefono, le stime di consumo dei dati rimangono invariate.

Amazon Luna – Performance e Giocabilità

Prima di esaminare nel dettaglio le prestazioni dello streaming, è importante evidenziare una delle funzionalità più interessanti di Amazon Luna: Luna Couch. Con Luna Couch, puoi giocare a numerosi giochi cooperativi con gli amici, anche se non hanno un abbonamento a Luna. Si avvia un gioco, si clicca su Luna Couch dalla barra laterale e si riceve un codice monouso. Quindi, puoi inviare il codice agli amici e loro possono unirsi alla partita.

È una caratteristica eccezionale e attualmente ci sono 88 giochi che la supportano, tra cui Lost Judgment, Killer Queen Black, Yakuza Zero e Jackbox dall’1 all’8. Se Luna ha una caratteristica distintiva, questa potrebbe essere quella. Naturalmente, ciò presuppone che tutti i tuoi amici abbiano una connessione internet decente. Nella pratica, riunire un gruppo di amici tutti con una connessione internet in grado di supportare lo streaming di giochi è una sfida piuttosto grande. Come per tutti i servizi di streaming, l’esperienza dipende quasi interamente dalla velocità della tua connessione internet.

Amazon Luna richiede almeno 10 Mbps in download per funzionare, ma nella pratica, desidererai una velocità maggiore e una connessione stabile. I miei test principali sono stati effettuati su una connessione da 2.4Ghz con 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload. Ovviamente è più che sufficiente, ma ho notato un po’ di instabilità. Su PC, questa instabilità si è manifestata con cali nella fedeltà grafica e corruzione audio. Raramente ha avuto effetti sul gameplay, tuttavia, e sono riuscito a superare i gameplay ad alta velocità di Ghostrunner e Enter the Gungeon con problemi minimi.

Amazon Luna – Conclusioni

Lo streaming sta continuando a migliorare, ma ogni servizio presenta una propria serie di inconvenienti. Per Amazon, si tratta di un catalogo non molto ampio e una moltitudine di canali. Anche acquistando tutti i canali disponibili, la libreria di giochi è ancora molto più piccola rispetto a quella che si può trovare su un servizio come Xbox Cloud Gaming. Ciò che Luna manca in termini di varietà, lo compensa con funzionalità originali – e il controller abilitato al Wi-Fi di Luna è il vero protagonista. Se sei già abbonato a Amazon Prime e vuoi esplorare questo mondo, il servizio è praticamente gratuito e vale sicuramente la pena provarlo attraverso la pagina ufficiale.