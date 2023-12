Hyundai, con i suoi modelli Ioniq, sta emergendo come un protagonista di spicco nel dinamico settore dei veicoli elettrici (EV). La sua attenzione è ora concentrata sullo sviluppo di un nuovo modello, presumibilmente denominato Hyundai Ioniq 2, che potrebbe rappresentare un’importante aggiunta alla sua gamma di veicoli elettrici. Questa mossa strategica si inserisce nel contesto del notevole successo ottenuto dai precedenti modelli Ioniq, in particolare l’Ioniq 5 e l’Ioniq 6, che hanno ricevuto lodi sia dagli esperti del settore che dalla clientela.

Le intenzioni di Hyundai di espandersi ulteriormente nel mercato degli EV sono state rivelate da Andreas-Christoph Hofmann, responsabile marketing di Hyundai Motor Europe, nel corso del 2022. L’obiettivo dichiarato è quello di introdurre sul mercato un nuovo veicolo elettrico entry-level con un prezzo di partenza di circa 20.000 €. Questa mossa strategica mira a rendere la tecnologia EV più accessibile a un pubblico più ampio, ponendo Hyundai in concorrenza diretta con modelli simili, come il Volkswagen ID.2.

Il nuovo modello Hyundai Ioniq 2

La chiave di questa nuova proposta sarà la piattaforma Integrated Modular Architecture (IMA) di seconda generazione. Questa piattaforma rappresenta un significativo passo avanti rispetto all’attuale Electric-Global Module Platform (E-GMP) e sarà impiegata in ben 13 nuovi modelli a zero emissioni entro il 2030 all’interno del Hyundai Motor Group. La IMA promette maggiore flessibilità, coprendo virtualmente tutti i segmenti di mercato, e una riduzione dei costi grazie a economie di scala più ampie.

Sul fronte delle batterie, Hyundai sta investendo in nuove tecnologie avanzate, tra cui le nichel-manganese-cobalto (NMC) e le litio-ferro-fosfato (LFP). Al momento non è chiaro quale di queste tecnologie sarà adottata nella Hyundai Ioniq 2.

In termini di dimensioni e design, si prevede che la Hyundai Ioniq 2 sarà più compatta rispetto ai modelli Ioniq 5 e Ioniq 6. Tuttavia, rimane da vedere quale direzione stilistica adotterà il marchio. C’è una suggestiva ipotesi che potrebbe incorporare alcuni degli elementi retro della Ioniq 5, dando continuità alla coerenza stilistica all’interno della gamma Ioniq.

La Hyundai Ioniq 2 rappresenta un passo audace del marchio nel segmento degli EV entry-level, con l’obiettivo di rendere la tecnologia elettrica più accessibile e attrattiva per un pubblico più vasto. Con una piattaforma avanzata e nuove tecnologie batteriche in cantiere, Hyundai dimostra il suo impegno continuo nell’innovazione e nella guida del settore verso un futuro sempre più elettrificato. Resta da vedere come questa nuova proposta si posizionerà nel mercato e come sarà accolta dai consumatori che cercano soluzioni sostenibili e all’avanguardia nel settore automobilistico.