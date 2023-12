Kioxia lancia una nuova scheda di memoria microSDXC (Secure Digital eXtend Capacity) da 2TB, questa scheda di memoria è la prima al mondo per la capienza. Si chiama EXCERIA PLUS G2, ed è già in produzione.

Con la nuova scheda di memoria da 2TB, la Kioxia ha rivoluzionato il mercato. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per la memorizzazione dei dati su smartphone. Con una capacità di 2TB si possono registrare oltre 41 ore di video.

Kioxia: vediamo le caratteristiche della prima microSDXC da 2TB

E’ confermata la produzione di massa di EXCERIA PLUS G2. Kioxia anticipa che la nuova microSDXC utilizzerà l’innovativa memoria flash BiCS FLASH 3D e sarà accompagnata da un controller progettato internamente, questo ha permesso di raggiungere una capienza di 2TB. Anche se le specifiche SDXC della SD Association supportino delle schede di memoria fino a 2TB da più di un decennio, gli ingegneri Kioxia hanno raggiunto quest’obbiettivo impilando 16 die da 1 terabit di memoria flash e rispettando uno spessore massimo di 0,8 mm previsto dalle specifiche.

EXCERIA PLUS G2 possiede una velocità di lettura dei dati fino a 100 MB/s e fino a 90 MB/s in scrittura. Queste nuove schede possono diventare una succulenta opzione per i creatori di contenuti, videoblogger e gamer mobile.

Le schede microSDXC sono retro-compatibili con i lettori che supportano microSD e microSDHC. Va comunque controllata la compatibilità del dispositivo host con il formato microSDXC. Queste schede, di base utilizzano il file system exFAT (Extended File Allocation Table), che permette la gestione dei file di grande dimensioni senza limitazioni nel reparto di interoperabilità tra piattaforme e sistemi operativi proprie di NTFS. La messa sul mercato delle schede EXCERIA PLUS G2 da 2TB é prevista entro marzo del 2024.