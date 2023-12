Instagram continua a stupire gli utenti con innovazioni sempre più sorprendenti. Quella di cui vi parleremo oggi è una funzione completamente nuova e a dir poco rivoluzionaria. Essa infatti sfrutta le enormi potenzialità dell’Intelligenza artificiale (IA) per trasformare le vostre fotografie in adesivi divertenti ed interattivi.

Con l’introduzione dell’IA Segment di Meta, gli utenti ora, si trasformano in veri e propri creatori di contenuti. Con Instagram infatti, potrete convertire le immagini del vostro rullino fotografico in adesivi personalizzati. Si tratta di una funzionalità davvero molto semplice da utilizzare. In quanto permette di caricare facilmente foto e video direttamente dall’app Fotocamera o di selezionarli direttamente dalla galleria di Instagram.

Instagram news: Ecco come funziona il nuovo aggiornamento

Il processo per la creazione di sticker direttamente su Instagram è semplice ed efficace. Una volta caricato un media sulla piattaforma, che sia un video o una foto, basterà toccare e tenere premuto sul soggetto desiderato per consentire all’IA di riconoscerlo automaticamente. Da qui, l’intelligenza procederà a ritagliare la porzione di immagine selezionata creando uno sticker unico. Quest’ultimo potrà poi essere utilizzato per arricchire altre immagini e video o essere integrati in Reel, Storie e altri tipi di contenuti a vostro piacimento.

A differenza delle funzioni simili già presenti su iOS, questa versione di Meta consente un livello superiore di personalizzazione.

Infatti, la particolarità di questa funzione sta anche nella possibilità di apportare leggere modifiche anche ai bordi del soggetto. Garantendo agli utenti un controllo totale e dettagliato sulle modifiche dello sticker, in tutte le sue caratteristiche.

Al momento però, la funzione è disponibile solo in versione beta per un esclusivo gruppo di utenti e solo su dispositivi mobili. L’accesso generale agli sticker di Instagram è previsto nel corso del 2024 attraverso la funzione “Crea” del social network, la stessa che viene già utilizzata per la creazione di quiz, sondaggi e countdown.