Xiaomi sfrutterà nuovamente il Mobile World Congress per annunciare a livello globale i suoi top di gamma più recenti. A differenza di quanto ipotizzato in precedenza, Xiaomi 14 sarà quindi rilasciato sul mercato mondiale nel mese di febbraio e non a gennaio.

A sostenere tale ipotesi è Yogesh Brar che, tramite un post condiviso su X (ex Twitter), afferma che lo Xiaomi 14 sarà rilasciato in tutto il mondo durante il Mobile World Congress di Barcellona, che si svolgerà tra il 26 e il 29 febbraio 2024. Il leaker propone anche una data ben precisa durante la quale l’azienda cinese potrebbe annunciare i suoi dispositivi: il 27 febbraio!

Xiaomi 14 Global launch (including India) planned for MWC. Probable date: 27th Feb 2024 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 26, 2023

Pur fornendo una data ben precisa, Brar non fa alcun riferimento allo Xiaomi 14 Pro. Non è ancora ben chiaro, quindi, se durante il MWC saranno presentati entrambi i top di gamma del colosso.

In Cina il lancio di entrambi i dispositivi è avvenuto nel mese di ottobre e il successo è stato immediato. Il top di gamma per eccellenza risulta alimentato da un chip prodotto da Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 3, a cui è abbinata una batteria da 4880 mAh e un sistema di raffreddamento interno che garantisce le migliori prestazioni anche in caso di sovraccarico.

Punto di forza dello Xiaomi 14 Pro è sicuramente il display, costituito da un pannello OLED con LTPO da 6,73 pollici, con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità a 3000 nit ma non passa inosservato il comparto fotografico firmato Leica. Quest’ultimo accoglie un principale da 50 MP, un ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,3x.