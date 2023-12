Nelle ultime ore, ho. Mobile e PosteMobile, due tra i principali operatori virtuali in Italia, hanno prontamente adeguato le soglie di dati disponibili in roaming zero nell’Unione Europea e i costi aggiuntivi al di là di tali soglie. Questa mossa anticipa l’obbligo annuale di adeguamento che sarà in vigore a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Entrambi gli operatori hanno aggiornato i piani tariffari con nuove soglie massime per il traffico dati in Europa e i costi associati in caso di esaurimento del bundle europeo incluso nei pacchetti.

Aggiornamenti roaming europeo

Le soglie per il traffico dati in UE e i relativi costi extra soglia saranno ridefinite annualmente fino al 2027, dopo di che rimarranno stabili almeno fino al 2032. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la fine dell’anno, il calcolo del bundle dati disponibile in Europa è ottenuto moltiplicando per 2 il risultato della divisione del costo mensile del pacchetto (IVA esclusa) per 1,55.

Entrambi gli operatori, ho. Mobile e PosteMobile, hanno già applicato questa formula. Per quanto riguarda i costi extra soglia, ovvero quelli applicati al superamento del bundle “europeo”, entrambi gli operatori sono passati da 0,21 centesimi di euro al megabyte nel 2023 a 0,18 centesimi di euro al megabyte per il 2024. In termini pratici, ciò equivale a pagare 0,0018 euro per kilobyte consumato o 1,8 euro per gigabyte.

Calcoli e formule delle offerte ho.Mobile

Per offerte specifiche di ho.Mobile, come l’ho.Mobile Orange, ho.Mobile Green e ho.Mobile Purple, il monte dati mensile da utilizzare in Europa senza costi aggiuntivi varia a seconda dell’offerta sottoscritta.

Ecco una dettagliata panoramica delle offerte Ho. Mobile per il consumo di dati in Europa senza costi aggiuntivi fino al termine del 2024:

Ho. Mobile Orange (per clienti Iliad, Fastweb, Coop Voce e altri):

– 100 Giga a 5,99 euro al mese, con dati UE inclusi pari a 6,4 Giga.

– 180 Giga a 7,99 euro al mese, con dati UE inclusi pari a 8,5 Giga.

Ho. Mobile Orange (per clienti Kena, Energan, Digi e Feder Mobile):

– 150 Giga a 8,99 euro al mese, con dati UE inclusi pari a 9,6 Giga.

Ho. Mobile 9.99 (per i clienti Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri):

– 230 Giga a 9,99 euro al mese, con dati UE inclusi pari a 10,6 Giga.

Ho. Mobile Green (nuovi numeri):

– 100 Giga a 6,99 euro al mese, con dati UE inclusi pari a 7,4 Giga.

– 150 Giga a 8,99 euro al mese, con dati UE inclusi pari a 9,6 Giga.

Ho. Mobile Purple (per clienti TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile):

– 50 Giga a 11,99 euro al mese, con dati UE inclusi pari a 12,7 Giga.

– 150 Giga a 13,99 euro al mese, con dati UE inclusi pari a 14,8 Giga.

Queste offerte forniscono una gamma diversificata di piani tariffari, adattabili alle esigenze di una vasta gamma di clienti, offrendo quantità significative di dati inclusi per l’utilizzo in Europa senza costi aggiuntivi.

Il roaming europeo 2024 e i costi extra soglia rivisti

Queste nuove regolamentazioni evidenziano l’adeguamento continuo delle politiche tariffarie degli operatori virtuali alle dinamiche del mercato e alle esigenze dei consumatori. La trasparenza nei costi e le soglie ridefinite annualmente indicano uno sforzo per offrire maggiore chiarezza e flessibilità agli utenti in un contesto di crescente mobilità digitale.

La ridefinizione annuale delle soglie di dati e l’adattamento delle politiche tariffarie degli operatori virtuali rispecchiano la rapida evoluzione delle tecnologie e delle abitudini di consumo nell’ambito della connettività mobile. Tale dinamismo dimostra la volontà dell’industria di anticipare e soddisfare le mutevoli esigenze degli utenti, garantendo un’esperienza più trasparente e personalizzata nel panorama sempre più complesso della mobilità digitale.